Bechinos, el barrio más antiguo de Chiva, luce renovado tras las obras de reconstrucción tras la dana

El barrio más antiguo de Chiva vuelve a lucir su imagen tradicional después de 11 meses de obras para reparar daños, renovar pavimentos y reforzar el drenaje, con medidas específicas para que episodios de lluvias intensas no vuelvan a golpear con la misma dureza a este enclave patrimonial.

El Ayuntamiento ha dado por completada la revitalización de Bechinos, una de las zonas más castigadas por la dana de 2024, que llegó a obstruir colectores con barro, piedras y escombros. La actuación ha incluido inspección de tuberías, sustitución de tramos dañados en calles con fuerte pendiente, reposición de barandillas en el hondo del barrio, repavimentación integral y la preparación de nuevas protecciones.

Según ha explicado el concejal de Patrimonio y Obras, Javier Tarín, se revisaron los aliviaderos con sondas ópticas, se cambiaron segmentos quebrados en las dos cuestas principales y se instalaron nuevas rejas en el punto más bajo, además de rehacer el enlosado respetando la estructura tradicional del barrio.

Restaurar la torreta

En la siguiente fase, el consistorio prevé construir un parapeto de enrejados de piedra para estabilizar los terraplenes de la depresión de Bechinos, así como mejorar la iluminación y restaurar por completo la cubierta de la torreta islámica colindante, con daños superficiales.

Barrio de Bechinos en Chiva con la nueva pavimentación. Al fondo la iglesia. / A. Chiva

Uno de los hitos pendientes —ya en su recta final— es la conclusión del colector del hondo del barrio. “Bechinos se presenta ahora totalmente recuperado, a falta solo de cuatro remates. El colector en el hondo del barrio se acabará completamente para San José”, ha señalado Tarín, detallando que la actuación quedará cerrada con la conexión del tubo y el fin del bombeo para que el barrio no vuelva a verse afectado por “próximas lluvias ni caudales intensos”.

La intervención en Bechinos se enmarca en el paquete de reconstrucción municipal tras la dana y llega después de avances en otros puntos del término, en paralelo a los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el barranco del Poyo, con el foco puesto en recuperar normalidad y ganar resiliencia ante futuras avenidas.

Financiación estatal y coordinación de empresas

Las obras forman parte de un contrato de 5 millones de euros financiado íntegramente con fondos del Estado para la reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por las lluvias de finales de octubre y principios de noviembre de 2024.

El Ayuntamiento también ha destacado el papel de la firma Bertolín, que ha liderado esta actuación de emergencia, así como la colaboración de OHLA, Pavasal y FCC en el conjunto de trabajos de recuperación del municipio, citando puntos clave como Bechinos y el Puente Viejo.

Paciencia y colaboración vecinal

Desde el consistorio han subrayado, además, la paciencia de los vecinos durante los meses de obras y molestias, remarcando que el resultado “ha permitido avanzar en la seguridad y normalidad de la zona”.

Reconstrucción de la calle Buñol

Cabe recordar que, a principios de febrero, el Ayuntamiento ya culminó la reconstrucción de la calle Buñol y del Puente Viejo, en el entorno del barranco, donde el desbordamiento del agua llegó a arrasar barandillas, servicios e infraestructuras y dejó al descubierto el arco histórico del viaducto.