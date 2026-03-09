Buñol educa en igualdad desde los valores del deporte

Buñol ha encontrado en el deporte una palanca educativa para impulsar la igualdad de oportunidades desde la infancia. Con motivo de la Semana de la Mujer y en torno al 8 de Marzo, el ayuntamiento puso en marcha en 2024 una jornada de convivencia entre el alumnado de 3º de Primaria de todos los centros educativos del municipio y las jugadoras del Levante UD Femenino, una iniciativa que volverá a celebrarse este marzo de 2026.

La propuesta parte de una singularidad que define al municipio, y es que Buñol es sede del Levante UD. El consistorio ha encontrado la manera de convertir ese activo en una herramienta pedagógica. Las visitas a la Ciudad Deportiva permiten que niñas y niños conozcan de primera mano el deporte profesional femenino, compartan espacio con referentes reales y trabajen valores como el esfuerzo, el respeto y la igualdad.

La importancia de las referentes

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, subraya la importancia de "generar referentes femeninos desde la infancia y normalizar la presencia de las mujeres en el deporte profesional". Habla desde la experiencia. Es maestra de Educación Infantil y durante doce años ha dirigido distintos centros educativos, lo que le ha permitido comprobar cómo los modelos que se ofrecen en edades tempranas influyen en las aspiraciones de niñas y niños. Sanz quiso también recordar a Delia Bullido, quien estuvo en los orígenes de esta iniciativa como jefa de prensa del club.