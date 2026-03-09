Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Reconstrucción tras la dana

Chiva: la nueva pasarela metálica que conectará la calle Ramón y Cajal entrará en servicio en abril

La nueva pasarela de Chiva, con un diseño metálico y un vano único de 32 metros, sustituye a la antigua estructura de madera arrasada por las riadas y estará operativa en abril tras la prueba de carga

Reconstrucción de la pasarela Ramón y Cajal de Chiva.

Reconstrucción de la pasarela Ramón y Cajal de Chiva. / GVA

Laura Florentino

Chiva

La Generalitat Valenciana continúa avanzando en la recuperación de las infraestructuras de Chiva afectadas por la dana de 2024 y ultima la fase final de la reconstrucción de la pasarela que conecta la calle Ramón y Cajal con la calle Cruz de Piedra, vía clave para la movilidad cotidiana local.

Las intervenciones más destacadas son la reparación y reposición de las pasarelas peatonales sobre el barranco de Chiva, un tramo esencial para la comunicación entre los distintos puntos del municipio. Algunos de los trabajos que se han realizado son el izado y colocación de dicha infraestructura, sustituta del anterior paso de madera que se llevó completamente la fatídica dana.

Grúa de 130 toneladas

La nueva infraestructura es una pasarela metálica de arco superior con cuatro metros de altura que atraviesa el barranco del Poyo por un único vano de 32 metros de luz.

Una grúa de 130 toneladas fue la encargada de instalarla, pues su peso aproximado es de 32 toneladas. Otros de los cambios que ofrece respecto a la anterior infraestructura es su rasante, que se ha elevado alrededor de un metro y permitirá soportar el paso de avenidas parecidas a las que se registraron el pasado 29 de octubre de 2024.

Posteriormente, realizarán el hormigonado del tablero y finalizará la conectividad con la urbanización del entorno.

Obras de reconstrucción de la pasarela de Ramón y Cajal de Chiva.

Obras de reconstrucción de la pasarela de Ramón y Cajal de Chiva. / GVA

En abril entrará en servicio

Las previsiones indican que podrá dar servicio a los peatones a principios del mes de abril tras realizar las pertinentes pruebas de carga.

El municipio de Chiva fue uno de los grandes afectados de la dana, es por ello por lo que todas estas actuaciones forman parte del plan autonómico de reconstrucción Plan Endavant para poder asumir el coste de las obras pertinentes y ejecutarlas en tiempo y forma. A este municipio de la Hoya de Buñol se han destinado 3,3 millones para reparar y reponer pasarelas peatonales y otro tipo de puentes que colapsaron en la dana.

Noticias relacionadas y más

Esta pasarela es la última infraestructura pendiente de reconstruir en Chiva solicitada por el propio consistorio. Además, la Generalitat ha puesto en servicio la nueva pasarela de la calle Pintor Mora Yuste y el puente de la calle Enrique Ponce, ubicado sobre el barranco del Gallego.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
  2. Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
  3. Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
  4. La actriz valenciana Susana Pastor, interrumpida por una concejal del PP al mencionar 'vagina' y 'aborto' en su monólogo del 8M
  5. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  6. Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
  7. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
  8. Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda

Detenido en Algemesí tras ser sorprendido cuando esparcía bolsas de basura por las calles

Detenido en Algemesí tras ser sorprendido cuando esparcía bolsas de basura por las calles

El Ayuntamiento de Beniflà facilita la vida a sus 500 habitantes empadronados: Ahora, subvenciona el carné de conducir

El Ayuntamiento de Beniflà facilita la vida a sus 500 habitantes empadronados: Ahora, subvenciona el carné de conducir

Fallece un hombre de 51 años tras un accidente de moto en Chella

Fallece un hombre de 51 años tras un accidente de moto en Chella

¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M

¿Cómo se rompe el ayuno en Ramadán?: Último día para apuntarse al Iftar solidario para apoyar a mujeres rurales en la semana del 8M

La Justicia ordena a Ayuso a iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

Burjassot habilita cerca de 40 plazas de aparcamiento temporal en el barrio de l’Almara para aliviar la movilidad en Fallas

Burjassot habilita cerca de 40 plazas de aparcamiento temporal en el barrio de l’Almara para aliviar la movilidad en Fallas

Programa de las Fallas 2026 en València: Mascleta, ofrenda, castillos, cremà... todos los actos de la fiesta fallera

Programa de las Fallas 2026 en València: Mascleta, ofrenda, castillos, cremà... todos los actos de la fiesta fallera

Superbasket 09/03/26

Tracking Pixel Contents