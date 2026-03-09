Chiva: la nueva pasarela metálica que conectará la calle Ramón y Cajal entrará en servicio en abril

La Generalitat Valenciana continúa avanzando en la recuperación de las infraestructuras de Chiva afectadas por la dana de 2024 y ultima la fase final de la reconstrucción de la pasarela que conecta la calle Ramón y Cajal con la calle Cruz de Piedra, vía clave para la movilidad cotidiana local.

Las intervenciones más destacadas son la reparación y reposición de las pasarelas peatonales sobre el barranco de Chiva, un tramo esencial para la comunicación entre los distintos puntos del municipio. Algunos de los trabajos que se han realizado son el izado y colocación de dicha infraestructura, sustituta del anterior paso de madera que se llevó completamente la fatídica dana.

Grúa de 130 toneladas

La nueva infraestructura es una pasarela metálica de arco superior con cuatro metros de altura que atraviesa el barranco del Poyo por un único vano de 32 metros de luz.

Una grúa de 130 toneladas fue la encargada de instalarla, pues su peso aproximado es de 32 toneladas. Otros de los cambios que ofrece respecto a la anterior infraestructura es su rasante, que se ha elevado alrededor de un metro y permitirá soportar el paso de avenidas parecidas a las que se registraron el pasado 29 de octubre de 2024.

Posteriormente, realizarán el hormigonado del tablero y finalizará la conectividad con la urbanización del entorno.

Obras de reconstrucción de la pasarela de Ramón y Cajal de Chiva. / GVA

En abril entrará en servicio

Las previsiones indican que podrá dar servicio a los peatones a principios del mes de abril tras realizar las pertinentes pruebas de carga.

El municipio de Chiva fue uno de los grandes afectados de la dana, es por ello por lo que todas estas actuaciones forman parte del plan autonómico de reconstrucción Plan Endavant para poder asumir el coste de las obras pertinentes y ejecutarlas en tiempo y forma. A este municipio de la Hoya de Buñol se han destinado 3,3 millones para reparar y reponer pasarelas peatonales y otro tipo de puentes que colapsaron en la dana.

Esta pasarela es la última infraestructura pendiente de reconstruir en Chiva solicitada por el propio consistorio. Además, la Generalitat ha puesto en servicio la nueva pasarela de la calle Pintor Mora Yuste y el puente de la calle Enrique Ponce, ubicado sobre el barranco del Gallego.