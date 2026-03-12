Begoña García Bernal visita Chiva para conocer los trabajos de reconstrucción tras la dana, acompañada por Pilar Bernabé

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha visitado este jueves el municipio de Chiva para conocer de primera mano los trabajos de recuperación y reconstrucción que se están llevando a cabo tras los daños causados por la dana en el término municipal.

Durante la visita ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. El recorrido ha incluido una parada en el vivero Vivercid, uno de los puntos afectados por el episodio de lluvias torrenciales donde actualmente se desarrollan actuaciones de recuperación.

La visita ha sido conducida también por la gerente de la empresa, Lara Magraner Grau, quien ha explicado las consecuencias que tuvo la dana para la compañía. Magraner ha recordado que durante aquel episodio “perdieron a dos compañeros” y que el temporal arrasó con las instalaciones y la producción. “Lo perdimos todo, se fue la planta y se destruyeron las instalaciones”, ha señalado.

Estado del invernadero. / L.F.

La gerente ha relatado que, pese a la gravedad de la situación, desde el primer momento tuvieron claro que debían intentar reconstruir el proyecto. “Desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que pelear y sacar esto adelante. Era una visión inocente; una cosa era quererlo y otra poder hacerlo”, ha explicado. En este sentido, ha destacado el apoyo recibido por parte de las administraciones. “Por suerte hemos recibido una ayuda importante del Gobierno para poder hacerlo. Hoy podemos decir que vemos la luz y que vamos a salir de esta. Estamos muy agradecidos y con mucha ilusión de seguir trabajando para el futuro”, ha añadido.

Durante la visita, la secretaria de Estado ha podido comprobar sobre el terreno el estado de las obras y las labores de reconstrucción que se están ejecutando para reparar los daños provocados por el temporal en infraestructuras agrarias y explotaciones de la zona.

"Todo lo que haga falta el tiempo que haga falta”

Por su parte, Begoña García ha subrayado que el Gobierno de España ha estado desde el primer momento apoyando a los municipios afectados y ha asegurado que continuará haciéndolo durante todo el proceso de recuperación. En la misma línea, Pilar Bernabé ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con la reconstrucción de las zonas afectadas y ha insistido en que se seguirá trabajando con todos los recursos necesarios: “todo lo que haga falta el tiempo que haga falta”.

La visita institucional forma parte del seguimiento que el Gobierno está realizando de las actuaciones impulsadas para la recuperación de las zonas afectadas por este episodio meteorológico.