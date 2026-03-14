La Cabalgata de San José de Cheste, con más de 80 años de historia, doblará recorrido en 2026

El próximo 19 de marzo, Cheste celebrará uno de los actos más emblemáticos de las Fallas: la Cabalgata de San José, una tradición con más de 80 años de historia y declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial por su carácter único y artesanal. El desfile, destacado por las carrozas elaboradas por las comisiones falleras, es uno de los momentos más esperados de las fiestas.

En esta edición de 2026, el Ayuntamiento ha querido reforzar el carácter participativo y festivo de la cabalgata, que realizará dos veces el mismo recorrido, de ida y vuelta, distribuyendo caramelos y golosinas entre los niños y niñas del municipio durante ambos trayectos. De este modo, la alegría y el colorido del desfile se prolongarán durante toda la tarde y primera hora de la noche, convirtiendo las calles de Cheste en un auténtico escenario de fiesta.

El castillo artificial tras el Pregón que da inicio a las Fallas de Cheste. / A. Cheste

Inicio del desfile

Como es tradicional, el desfile arrancará a las 18:00 horas desde la calle Chiva, acompañado por música de dolçaina i tabalet y con más de una decena de carrozas confeccionadas por la Falla Industria y Comercio y la Falla Barrio de La Alegría. El recorrido llevará a los participantes hasta la plaza Doctor Cajal, regresando después al punto de partida con las carrozas iluminadas, ofreciendo así un nuevo espectáculo lleno de luz, color y diversión.

“El hecho de repetir el recorrido permite disfrutar dos veces del espectáculo de la Cabalgata de San José, y sobre todo, ofrecer a los más pequeños la oportunidad de vivirla con la misma ilusión en ambos trayectos”, ha indicado el concejal de Fiestas, Óscar Galdón, quien ha subrayado también el enorme trabajo de las comisiones falleras en la construcción de las carrozas: “son obras de arte únicas, fruto del esfuerzo y la creatividad de nuestros vecinos y vecinas”.

"Nuestra cabalgata es una muestra del espíritu festivo y solidario"

Por su parte, el alcalde de Cheste, José Morell, ha animado a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de esta cita histórica señalando que “nuestra Cabalgata de San José es una muestra del espíritu festivo y solidario de Cheste. Este año, más que nunca, queremos que las calles se llenen de alegría, de música y de niños disfrutando del espectáculo”.