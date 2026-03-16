Reconstrucción dana
El alcalde Ernesto Navarro: "Nos gustaría que las obras de reconstrucción en Chiva fueran mucho más rápidas"
La nueva pasarela de la calle Ramón y Cajal, impulsada por la Generalitat Valenciana, podría abrir pronto, según el primer edil, mientras se trabaja en la mejora de otras infraestructuras dañadas
El municipio de Chiva continúa avanzando en los trabajos de recuperación tras los daño causados por la dana. El alcalde Ernesto Navarro ha señalad,o en declaraciones a Levante-EMV, que las actuaciones en marcha evolucionan de forma positiva, aunque reconoce que los plazos se ven condicionados por cuestiones administrativas y meteorólógicas.
Uno de los proyectos más esperados es la nueva pasarela de la calle Ramón y Cajal, cuya apertura podría producirse pronto. Según ha explicado el primer edil, la estructura ya está instalada y actualmente se están completando los últimos trabajos técnicos. "Realizarán la prueba de carga y de aquí a un mes estaría operativa", subrayaba el alcalde socialista.
"Las obras en Chiva están funcionando relativamente bien. Nos gustaría que fueran mucho más rápidas, pero los puntos administrativos y también el clima nos retrasan bastante, sobre todo en las intervenciones que se están realizando en el barranco", enfatizaba Navarro.
Últimos trabajos en la pasarela de Ramón y Cajal
La nueva infraestructura forma parte de las actuaciones que está ejecutando la Generalitat Valenciana para recuperar las conexiones dañadas por el temporal. Junto a la infraestructura de Ramón y Cajal, se están realizándose intervenciones en la pasarela de la calle Enrique Ponce y en el conocido como Puente Viejo.
Más proyectos para mejorar servicios
El consistorio también trabaja ya en nuevod proyectos que se tramitirán mediante procedimientos ordinarios de contratación. Entre ellos destaca el futuro contrato para renovar el servicio de iluminación pública en el casco urbano, urbanizaciones y zonas industriales, así como un plan de asfaltado para el término municipal. Todo ello sumado al proyecto de mejora del polígono industrial que se encuentra en una fase avanzada de preparación para su próxima licitación
La reapertura del vivero Vivercid impulsa la recuperación económica
Hace unos días el municipio celebró la recuperación de la actividad en el vivero Vivercid, una empresa clave para la economía local que resultó gravemente afectada por la barrancada del 29 de octubre de 2024.
El alcalde puso en valor la importancia de que este tipo de empresas continúen funcionando para reforzar la actividad económica del municipio. "Todo lo que sea movilizar el sistema agrario, la industria agrícola y la economía siempre es positivo", informaba Navarro. También quiso destacar el esfuerzo realizado por la empresa para mantener su actividad pese a los daños: "Más que reabrir, este vivero prácticamente no ha parado de producir. Eso tiene un mérito añadido porque aquí había mucho destrozo".
Para el consistorio, la recuperación de viveros y empresas agrícolas es clave para devolver la normalidad al municipio tras el temporal. “Queremos ayudar a todas estas empresas, que son motores importantes de la economía de Chiva, para que sigan adelante”, ha concluido.
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