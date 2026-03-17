El nuevo centro de salud de Calicanto incorporará servicios de pediatría y matrona

El Ayuntamiento de Chiva continúa avanzando en la puesta en marcha del nuevo centro auxiliar de salud de Calicanto tras la reunión mantenida el pasado 13 de marzo con responsables del departamento sanitario del Hospital de Manises. El encuentro permitió concretar los últimos detalles del proyecto y confirmar el respaldo sanitario a una infraestructura muy demandada por los vecinos.

El nuevo centro no solo dará cobertura a Calicanto, sino también a urbanizaciones cercanas como Sierra Perenchiza, El Bosque o La Loma, mejorando el acceso a la atención sanitaria y evitando desplazamientos para recibir servicios básicos.

Nuevos servicios de pediatría y matrona

La instalación supondrá una mejora significativa en la asistencia, ya que ampliará la capacidad actual e incorporará servicios como pediatría y matrona, ofreciendo una atención más completa y cercana. Además, el proyecto incluye la modernización de las instalaciones, con una sala de espera más amplia y un aparcamiento con mayor capacidad.

El concejal de Sanidad, Manuel Verdeguer, destacó el trabajo realizado para sacar adelante esta iniciativa: “Este trabajo para el nuevo centro auxiliar de salud ha llevado mucho esfuerzo y muchas negociaciones con otras administraciones, pero estamos demostrando que, con diálogo y constancia, somos capaces de alcanzar acuerdos que mejoran la vida de nuestros vecinos y vecinas”.

La plaza del Ayuntamiento con el consistorio de Chiva de fondo. / A. Chiva

"La sanidad es una prioridad"

El edil ha subrayado también la importancia de este proyecto para las urbanizaciones: "Tenemos una deuda con las urbanizaciones y estamos trabajando para equiparar servicios y dar respuesta a necesidades históricas, empezando por los servicios esenciales. La sanidad es una prioridad y este nuevo centro es un paso muy importante en esa dirección".

Durante la reunión, los responsables sanitarios validaron el proyecto y destacaron su planteamiento, señalando que puede servir como modelo para futuras actuaciones en zonas con población dispersa.

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Reivindicación histórica

Desde el consistorio consideran que este respaldo supone un impulso clave para materializar una infraestructura que permitirá reforzar la red sanitaria en una zona con creciente demanda. El nuevo centro responde así a una reivindicación histórica de los residentes, especialmente de familias que hasta ahora debían desplazarse para acceder a servicios como pediatría o atención materna.