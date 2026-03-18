Zarra y Aldaia reafirman su apoyo mutuo con la visita institucional durante las fallas

El municipio de Zarra ha devuelto la visita institucional a Aldaia en plena celebración de las Fallas, consolidando así la relación de apoyo mutuo que surgió tras la dana.

El alcalde de Zarra, Raúl Martínez, participará en la Ofrenda fallera de Aldaia, cumpliendo el compromiso adquirido el pasado mes de diciembre, cuando representantes institucionales y falleros de Aldaia visitaron el municipio del Valle de Ayora con motivo de sus Fallas de Invierno.

Aquel encuentro tuvo un marcado carácter simbólico, ya que Zarra, un pequeño municipio en lucha contra la despoblación, quiso mostrar su respaldo a una de las localidades más afectadas por la riada. Durante esa visita, las Falleras Mayores de Aldaia fueron nombradas Falleras Mayores de Honor de Zarra, reforzando los vínculos entre ambas poblaciones.

"Me contagié del espíritu fallero"

Por su parte, Raúl Martínez ha puesto en valor el vínculo generado entre ambos municipios: “Me contagié del espíritu fallero que trajisteis a Zarra. Fue una convivencia muy especial, casi familiar, que me despertó aún más el cariño por la cultura de las Fallas. Estoy muy agradecido por poder formar parte hoy de vuestra fiesta”.

La jornada ha comenzado con un acto de recepción y un encuentro institucional con la Junta Local Fallera y representantes municipales. El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha agradecido el gesto, destacando que supuso “un motivo de esperanza tras el desastre que sufrimos con la DANA” y recordando el carácter emotivo de la visita a Zarra.

Vínculo entre ambos municipios

Por su parte, Raúl Martínez ha subrayado el vínculo creado entre ambos municipios y el impacto de aquella experiencia, destacando el ambiente cercano y el cariño por la tradición fallera.

Por la tarde, el alcalde zarrino ha participado en la Ofrenda junto a la comitiva oficial y las comisiones falleras de Aldaia, en un acto que simboliza la unión entre ambas localidades.

Esta visita no se queda en un gesto puntual, sino que da continuidad a una relación nacida de la solidaridad y fortalecida a través de iniciativas como las Fallas de Invierno de Zarra, que han servido para dar visibilidad a territorios afectados y demostrar el papel activo que pueden desempeñar los municipios más pequeños.

Zarra asistirá a la cremà de Aldaia

Además, la colaboración continuará en la jornada de Sant Josep, cuando representantes de Zarra se sumarán a los actos festivos de Aldaia hasta la Cremà, consolidando así un vínculo basado en la cercanía, el apoyo mutuo y la cultura compartida.