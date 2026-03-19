Las fallas de Buñol denuncian la gestión de ayudas tras la dana con frases como “la pasta se fue a quien les dio la gana”

Las fallas de Buñol han vuelto a demostrar que, más allá del arte y la sátira general, la crítica local sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la fiesta. Este 2026, varias comisiones han puesto el foco en la gestión municipal, los partidos políticos y cuestiones como las obras, la vivienda o la gestión de ayudas tras la dana.

Una de las fallas más contundentes es la de Reyes Católicos y adyacentes, donde la alcaldesa Virginia Sanz aparece representada como Cleopatra en una recreación inspirada en 'Astérix y Obélix. Misión Cleopatra'. Entre los carteles puede leerse: “Le queda solo un año en su trono de poder, así que exprime el cargo recatada y con placer. Ya se puede ir tranquila con su lista de conquistas: una foto con el rey y otra con la populista”, en referencia a sus imágenes junto a Felipe VI e Isabel Díaz Ayuso.

También aparece el concejal Mario Alís como Tutankamón, acompañado del texto: “Del bono comercio Mario habló, con promesa y valentía, pero yace en el sarcófago como todos se temían”.

Crítica a los partidos políticos

La crítica se amplía al conjunto de partidos políticos con mensajes como: “El PP pone multas y las ayudas se han marchado, entre zanjas y papeles, todo sigue igual que ha estado” o “El PSOE va de honrado, de memoria y de razón, más se olvida del pasado...¡cuando tuvo la ocasión!”. Tampoco se libra Izquierda Unida: “Izquierda Unida callada, sin decir ni un acertijo, en el pleno prima siempre el padre al hijo”. Incluso hay espacio para referencias más ácidas como: “Habla y grita Cubitas, en el pleno se enciende, dice tantas tonterías, ¡que ni la I.A. las entiende!”.

Uno de los ninots que representa el estado del patrimonio de Buñol de la falla Las Ventas. / Facebook Aurelio Palmer (Concejal del PSOE)

"La pasta de la dana se fue a quien les dio la gana"

En la falla Nuevo Buñol, la crítica se traslada a escenas más cotidianas del gobierno local. Una de ellas representa una cena entre sus miembros con el mensaje: “promesas, discursos y reproches vuelan cada mes en el salón del consistorio, pero con palillos en la mano todos olvidan la pelea y comparten menú y territorio”. También se cuestiona la gestión de ayudas con frases como: “muy famosa es la pasta italiana, pero la pasta de la dana se fue a quien les dio la gana”.

"Con tanto muro parecemos Jerusalén"

Por su parte, la falla Las Ventas centra su sátira en los problemas urbanísticos y sociales. Las obras interminables quedan reflejadas en carteles como: “Antes teníamos la ruta del agua, ahora la del muro. También es gratis, no cuesta un duro” o “Con tanto muro parecemos Jerusalén, y las lamentaciones la pérdida de subvenciones”.

El estado del patrimonio también es objeto de crítica con mensajes como: “Que lo empiecen a cuidar porque es un desastre. Al final va a terminar como el castillo de Macastre”. Además, la problemática de la vivienda ocupa un lugar destacado con frases como: “El tema de la vivienda es un problema serio. Como sigamos así solo quedarán buñoleros en el ‘sementero”, “Si una vivienda quieres comprar tendrás muy pocas opciones. Un dineral te querrán cobrar por casas viejas de cojones” o “Se venden casas en ruinas a precios desorbitados. Se creen que los jóvenes son ricos adinerados”.

En conjunto, las fallas de Buñol evidencian este año una fuerte carga crítica, donde el ingenio fallero sirve para trasladar a la calle las preocupaciones vecinales. Entre humor y sátira, los monumentos se convierten en un reflejo directo de la realidad política y social del municipio.