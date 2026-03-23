Dana
La Jove Muixeranga de València levantará una torre humana en Cheste como símbolo de unión y homenaje a las víctimas de la dana
La marcha cívica en Cheste, encabezada por familiares y autoridades, recorrerá varias calles del municipio, culminando con la instalación permanente de una escultura, ubicada en una rotonda de la carretera de Llíria, en memoria de las víctimas de la riada
Cheste acogerá el próximo 28 de marzo una jornada de recuerdo y homenaje a las víctimas de la dana bajo el lema 'Cheste recuerda. Un año tras la dana', una iniciativa que busca generar un espacio de memoria colectiva y reflexión para toda la ciudadanía. Estas actividades, previstas inicialmente para el pasado mes de diciembre, tuvieron que ser aplazadas debido a las condiciones meteorólogicas.
El acto central será una marcha cívica que arrancará con una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Durante este primer momento, la Jove Muixeranga de València levantará una torre humana como símbolo de unión y homenaje, una imagen que se repetirá a lo largo del recorrido.
Exposición fotográfica durante 20 días
A continuación, los participantes iniciarán un itinerario por varias calles del municipio, Plaza Doctor Cajal, Julio Tarín, Chiva y Cueva Santa, hasta llegar a la carretera de Llíria. Durante el trayecto, los asistentes podrán visitar la exposición fotográfica 'Dana 24', obra del fotógrafo Héctor Murgui, instalada en diferentes puntos del recorrido y concebida como un espacio abierto para recordar lo sucedido y reforzar el sentimiento de comunidad. La muestra permanecerá expuesta durante 20 días.
Escultura conmemorativa de Adolfo Ibáñez
La jornada culminará con la inauguración de una escultura conmemorativa del artista Adolfo Ibáñez Andrés, una pieza creada para rendir tributo a las víctimas y a la solidaridad mostrada durante los momentos más difíciles tras la riada del 29 de noviembre. La obra quedará instalada de forma permanente en una rotonda de la carretera de Llíria, convirtiéndose en un símbolo duradero de memoria.
La marcha estará encabezada por los familiares de las víctimas, acompañados por representantes del ayuntamiento, así como por efectivos de Policía y Protección Civil, en un gesto institucional y ciudadano de reconocimiento y respeto.
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