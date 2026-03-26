Salud
Con el lema 'Menos pastilla y más zapatilla', Chiva impulsa el ejercicio físico para mayores de 65 años
El programa 'Camina por tu salud' ofrece caminatas grupales supervisadas dos veces por semana en Chiva, con el objetivo de establecer rutinas saludables para los mayores de 65 años
El Centro de Salud de Chiva, junto a las áreas de Deportes y Servicios Sociales del ayuntamiento, ha puesto en marcha el programa "Camina por tu salud", una propuesta dirigida a fomentar la actividad física entre la población mayor y mejorar su bienestar general.
Bajo el lema 'Menos pastilla y más zapatilla', esta iniciativa apuesta por el ejercicio regular como una herramienta fundamental tanto para prevenir enfermedades como para mejorar su control incidiendo también en los beneficios emocionales y sociales que aporta.
El programa está especialmente orientado a personas mayores de 65 años que padezcan patologías como diabetes, hipertensión, obesidad o dolencias leves, y que no practiquen actividad física de forma habitual. A través de caminatas en grupo supervisadas, se busca instaurar rutinas saludables en su día a día. La concejala de Servicios Sociales, Guadalupe Martínez, ha destacado que estas rutas "no solo contribuyen a mejorar la salud, sino que también favorecen la socialización y el encuentro entre los participantes".
Sesiones dos veces por semana
Las sesiones se desarrollarán dos veces por semana, los martes y jueves, en horario de 8:45 a 9:45 horas, y contarán con la supervisión de un profesional médico y un monitor deportivo, lo que garantiza una práctica segura y adaptada a cada persona.
Por su parte, el concejal de Deportes, Gonzalo Lacalle, ha subrayado que "este tipo de programas demuestran que la actividad física está al alcance de todos, independientemente de la edad, y tiene un impacto directo en la calidad de vida".
El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha señalado que “iniciativas sencillas como esta pueden generar grandes beneficios en la salud de la población”, reafirmando así el compromiso municipal con el envejecimiento activo y la promoción de hábitos saludables.
Inscripciones en el Centro de Salud de Chiva
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse directamente en el Centro de Salud de Chiva, donde recibirán todos los detalles sobre el programa.
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