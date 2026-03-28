Zarra solicita financiación para construir una planta de compostaje propia

En apenas unos días, un pequeño municipio del interior de Valencia ha dado un paso significativo en su modelo de gestión de residuos. La implantanción del contenedor marrón con acceso mediante tarjeta en Zarra ha comenzado a transformar los hábitos de reciclaje en la localidad, donde ya son 138 las familias que participan activamente en este nuevo sistema.

La iniciativa, que arrancó a mediados de marzo, forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la separación de residuos y avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente. El proceso comenzó con una sesión informativa dirigida a la ciudadanía, en la que se detallaron tanto el funcionamiento del sistema como los beneficios ambientales asociados. A partir de ese momento, la implantación se realizó de forma progresiva hasta su puesta en marcha efectiva el 21 de marzo.

En un municpio que ronda los 360 habitantes, la rápida adhesión al sistema refleja, según fuentes municipales, una notable implicación vecinal. Desde el ayuntamiento se interpreta este dato como una muestra del compromiso colectivo con el cuidado del entorno, al tiempo que se sigue animando a las personas que aún no disponen de tarjeta a sumarse a la iniciativa.

Solicitan financiación para construir una planta de compostaje propia

Paralelamente, el ayuntamiento ha solicitado financiación adicional para la construcción de una planta de compostaje propia, un proyecto que, de materializarse, permitiría cerrar el ciclo de gestión de los residuos orgánicos dentro del propio término municipal. En línea con otros municipios del consorcio que ya han adoptado modelos similares, Zarra avanzaría así hacia un sistema más responsable, donde la tecnología y la implicación ciudadana se combinan.

El consistorio ha reforzado su apuesta por la gestión sostenible de los residuos con la previsión de construir una planta de compostaje en el propio municipio, un proyecto que complementaría el nuevo sistema de recogida de materia orgánica ya implantado. En este sentido, fuentes municipales han indicado a Levante-EMV que la futura instalación se ubicaría en un terreno de titularidad municipal, concretamente en la zona donde se encuentra la depuradora local.

“Hemos pedido una subvención que asciende a 70.000 euros al Consorcio de Residuos para llevar a cabo este proyecto, es muy sencillo. Además, el proyecto contaría con placas solares para alimentar la planta y el compost sería repartido. Hemos tenido varias reuniones y ya lo solicitamos en su día. En principio creen que no habrá problema y estaríamos hablando de un plazo de más o menos un año. Estamos ilusionados si nos la conceden”, han señalado las mismas fuentes.

Nuevo modelo de gestión de residuos

El nuevo modelo introduce un cambio relevante: el acceso al contenedor orgánico está controlado mediante la tarjeta, lo que permite un seguimiento más preciso del uso y facilita la detección de errores en la separación de residuos. El objetivo de fondo es claro: mejorar la calidad de la fracción orgánica, reduciendo la presencia de impropios y garantizando que los residuos depositados sean, fundamentalmente, restos de comida.

Este enfoque no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas. El sistema de contenedores, frente a otros modelos como el puerta a puerta, presenta un menor coste de implantación y mantenimiento, lo que lo convierte en una alternativa viable para municipios de pequeño tamaño sin renunciar a la eficiencia en la recogida.

La materia orgánica recogida no abandona el entorno, sino que será tratada en una isla de compostaje comunitario impulsada conjuntamente por el Consorcio de Residuos V5 y el consistorio. El sistema contempla, además, una evolución futura con la posible incorporación de incentivos dirigidos a premiar a las familias que hagan un uso más adecuado y constante del contenedor orgánico, reforzando así la implicación ciudadana.

Inversión de 95.000 euros

La implantación del nuevo sistema ha supuesto una inversión cercana a los 95.000 euros, financiada a través de ayudas de la Diputación de Valencia destinadas a la mejora de la gestión de residuos.