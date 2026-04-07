El concejal de Compromís y exalcalde de Chiva, Emilio Morales, dimite tras dos décadas en el consistorio

El pleno ordinario del pasado 31 de marzo en Chiva estuvo marcado por la dimisión del concejal de Compromís y exalcalde Emilio Morales Gaitán, quien formalizó su renuncia al acta municipal por "motivos personales", poniendo fin a cerca de dos décadas de trayectoria política en el consistorio.

Morales ejerció como alcalde entre junio de 2019 y mayo de 2023, además de acumular más de 15 años como edil y desempeñar en la actualidad responsabilidades como tercer teniente de alcalde en áreas como Ciclo Integral del Agua, Emergencias, Medioambiente y Calidad, después de la moción de censura en la que su voto fue clave para sumar con el PSPV, Activa Chiva y ADUC y desalojar el PP de la alcaldía, a finales de 2024.

"Era el momento de parar"

En declaraciones a Levante -EMV ha explicado que se trata de una decisión personal por “cansancio, querer compaginar todo con el trabajo y no llegar”. Este tipo de decisiones no suelen desencadenarse de un día para otro, es por ello por lo que le ha tomado muchos meses llegar a esta conclusión. "No hay motivo político y me he visto en la situación de no poder estar al 100 % con las concejalías que estaban a mi cargo", sostenía Morales. Aunque reconoce que los relevos "son positivos" y que seguirá en la agrupación local apoyando a sus compañeros.

Además, se deshace de toda posible confrontación: "No ha habido ninguna discusión ni riña, ni con el equipo de gobierno ni con mis compañeros de partido. Simplemente era el momento de parar".

"No dejo la política"

Durante la sesión, los asistentes aprobaron por unanimidad una mención honorífica en reconocimiento a su “labor impecable”, destacando especialmente su papel en la coordinación de emergencias y en los avances en gestión ambiental tras los efectos de la dana.

El actual alcalde, Ernesto Navarro, elogió su trayectoria y compromiso con el municipio, mientras que el propio Morales se despidió con un mensaje de continuidad: “Agradezco la colaboración recibida estos años. No dejo la política, cambio de etapa para seguir luchando desde otro rol”.