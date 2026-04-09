Nueve alumnos de Cheste, subcampeones de España de orientación escolar

Un grupo de nueve alumnos del CEIP Blasco Ibáñez de Cheste logró un destacado segundo puesto en el Campeonato de España de Orientación por Equipos de Centros Escolares, celebrado los días 24, 25 y 26 de marzo en Coria (Extremadura). El equipo se proclamó subcampeón nacional en la categoría alevín, culminando así una trayectoria deportiva marcada por el esfuerzo y la constancia.

Casi 400 participantes

El campeonato reunió a cerca de 400 participantes de todas las comunidades autónomas, convirtiéndose en una experiencia no solo competitiva, sino también formativa y de convivencia. Los escolares chestanos participaron en distintas pruebas individuales como sprint, distancia intermedia y laberinto, además de la prueba de relevos por equipos, donde demostraron su capacidad de coordinación y estrategia.

Una de las pruebas del Campeonato de España de Orientación por Equipos de Centros Escolares. / CEIP Blasco Ibáñez

Más allá del resultado, la experiencia supuso una auténtica aventura para los alumnos, que convivieron durante varios días fuera de casa junto a otros equipos y poniendo en práctica valores como el respeto al medio natural, el compañerismo y el cumplimiento de las normas deportivas.

Este éxito se suma al logrado previamente en el Campeonato Autonómico, celebrado el pasado 13 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia, donde el mismo equipo obtuvo también la segunda posición en el ranking por centros escolares.

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Colaboración Club Montañismo Cheste

Desde el centro destacan que estos resultados son fruto del trabajo continuado del alumnado, así como de la colaboración entre el CEIP Blasco Ibáñez y el Club Montañismo Cheste, en su sección de orientación. Además, subrayan el papel fundamental del apoyo de las familias y la importancia del Taller de Orientación que se desarrolla semanalmente, consolidándose como una herramienta eficaz para fomentar el deporte base y los valores educativos entre los más jóvenes.