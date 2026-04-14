UGT denuncia la "insostenible" situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro

El sindicato UGT Serveis Públics del País Valenciàha vuelto a alzar la voz ante la situación que atraviesa el complejo educativo de Cheste. Según denuncia la organización, el centro lleva ya un año sin acceso a agua potable, un problema que, lejos de resolverse, se ha agravado en los últimos días con incidencias en el suministro eléctrico y la conexión a internet.

Más de 3.000 personas afectadas

La situación afecta a más de 3.000 personas entre alumnado, profesorado y personal del centro, que se han visto obligadas durante meses a llevar agua embotellada desde sus casas tanto para beber como para cocinar. Una circunstancia que el sindicato califica de “insostenible” y que, aseguran, no ha recibido una respuesta eficaz por parte de la administración.

"Llevamos un año así"

El delegado de UGT en el sector de Enseñanza, Javier Bezares, ha subrayado en declaraciones a Levante-EMV la gravedad de la situación: “Sigue igual desde mayo de 2025, sin agua potable en todo el complejo. Afecta a todos y llevamos un año así”. Según explica, tras detectarse en unos análisis la presencia de una bacteria que hacía el agua no apta para el consumo, la Conselleria de Educación aseguró en septiembre que el problema se resolvería, pero “todo sigue igual”.

Bezares detalla que las limitaciones afectan a aspectos básicos del día a día: “No se pueden duchar ni lavar las manos con normalidad, y hasta la cafetera se utiliza con agua embotellada”. Además, confirma que las obras han provocado cortes de luz e internet, complicando aún más la situación.

Fallos en la conectividad

A esta carencia estructural se han sumado recientemente nuevos problemas derivados de unas obras de mantenimiento en la planta superior de la Residencia 1. Estas actuaciones han provocado interrupciones en el suministro eléctrico y fallos en la conectividad, dificultando el desarrollo normal de la actividad académica y administrativa.

"Al profesorado les comunican que la situación es indefinida"

Respecto a la reorganización de espacios, el delegado señala que los despachos han sido reubicados en aulas debido a la presencia de alumnado en prácticas. Aunque se contempló la posibilidad del teletrabajo, finalmente no fue necesario porque el personal pudo acudir al centro, pese a las dificultades. También denuncia la falta de información: “A nosotros no nos han dicho nada, pero al profesorado les han comunicado que esta situación es indefinida”.

El problema no solo afecta al ámbito educativo. Según Bezares, también hay personas internas vinculadas al centro de alto rendimiento que se ven perjudicadas por estas deficiencias.

Señalan a la Conselleria de Educación

Desde el sector de Enseñanza del sindicato consideran que esta situación refleja una grave dejación de funciones por parte de la gerencia del complejo, responsable de la gestión cotidiana de las instalaciones. No obstante, también señalan directamente a la Conselleria de Educación por permitir que problemas como la falta de agua potable se hayan prolongado durante tanto tiempo sin una solución efectiva.

UGT reclama una intervención urgente que garantice el abastecimiento de agua apta para el consumo, así como un suministro eléctrico estable y una conexión a internet adecuada. Además, exige que se restituyan todos los servicios en sus espacios originales en condiciones dignas y que se depuren responsabilidades ante lo que consideran una gestión claramente deficiente.