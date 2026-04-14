Vecinos y comercios de Buñol y Alborache, preocupados por la posible interrupción del tráfico en la CV-425

La posible interrupción del tráfico en la carretera CV-425, que conecta los municipios de Buñol y Alborache, ha generado una creciente preocupación en la comarca de La Hoya de Buñol-Chiva. Vecinos, comercios y ayuntamientos observan con inquietud una medida prevista inicialmente para el próximo mes de mayo, coincidiendo con las obras de ampliación de esta vía clave para la movilidad diaria.

En este contexto, el Ayuntamiento de Yátova ha anunciado la celebración de una reunión mañana 15 de abril con técnicos de la Diputación de Valencia y la empresa encargada de las obras. El objetivo es claro, estudiar alternativas que eviten el cierre total de la carretera o, al menos, reduzcan su impacto.

Desde el consistorio advierten de que un corte al tráfico podría provocar "importantes dificultades", especialmente en situaciones de urgencia sanitaria, así como en los desplazamientos cotidianos hacia centros educativos y lugares de trabajo.

El corte no afectará al curso escolar

La preocupación no es exclusiva de Yátova. El Ayuntamiento de Alborache comunicó el pasado 9 de abril que lleva semanas trabajando de forma coordinada con Macastre y Dos Aguas, manteniendo un contacto constante con la Diputación. Fruto de estas gestiones, se ha logrado un primer compromiso, en caso de producirse el corte, este no tendrá lugar antes de la finalización del curso escolar, garantizando así la normalidad en la actividad educativa.

Reunión "clave"

Además, desde Alborache se ha impulsado la coordinación entre la Diputación, el IES de Buñol y la empresa de transporte escolar, con el fin de ajustar las necesidades reales de movilidad. La reunión prevista para el 15 de abril se presenta, según el consistorio, como "clave" para defender propuestas que prioricen la seguridad, la economía local y la vida diaria de los vecinos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Macastre ha detallado las intensas gestiones realizadas en las últimas semanas. El consistorio asegura haber mantenido conversaciones continuas con la diputada responsable del área de Carreteras, trasladando el malestar tanto de los vecinos como del tejido comercial. También ha contactado directamente con el equipo técnico de la Diputación, que "se ha comprometido a explorar todas las opciones posibles", indicaba el consistorio.

Uno de los puntos más sensibles ha sido el impacto en la comunidad educativa. En este sentido, el alcalde de Macastre ha mantenido contacto directo con la dirección del IES de Buñol para conocer los desplazamientos diarios del alumnado. Gracias a esta coordinación, y al enlace facilitado entre la Diputación y la empresa de transporte, se ha conseguido asegurar que el eventual corte no afectará al curso escolar.

Negociación, discreción y cooperación institucional

La actuación conjunta entre Macastre, Alborache y Dos Aguas ha sido clave para solicitar la reunión de mañana 15 de abril, donde se plantearán alternativas que resulten menos perjudiciales para la actividad económica y la seguridad de los residentes. Estos municipios han optado por una estrategia basada en la negociación, la discreción y la cooperación institucional, conscientes de que se trata de una situación aún abierta.

Mientras tanto, también se estudian posibles medidas económicas que permitan compensar a los comercios y vecinos en caso de que el cierre llegue a materializarse, según indicaba el consistorio de Macastre. Los ayuntamientos insisten en que seguirán trabajando de forma coordinada para minimizar las molestias y defender los intereses de sus ciudadanos.

CV-425 punto crítico

A la espera de las conclusiones de la reunión, la CV-425 se mantiene como un punto crítico cuya evolución marcará el día a día de toda la zona en los próximos meses. La decisión final deberá equilibrar la necesidad de mejorar la infraestructura con el impacto directo que cualquier restricción tendrá sobre la vida cotidiana de cientos de personas.