Un año sin agua y problemas de suministro en el complejo educativo de Cheste

La Conselleria de Educación ha detallado en declaraciones a Levante-EMV el estado de las actuaciones en el complejo educativo de Cheste tras los problemas detectados en el suministro de agua potable y eléctrico, asegurando que están trabajando para garantizar unas condiciones óptimas y seguras para toda la comunidad educativa.

"No podía vaciarse entero el depósito porque es mucho caudal"

En relación con el abastecimiento de agua, desde el departamento autonómico han explicado que “se declaró una obra de emergencia para instalar nuevos filtros de carbono y sustituir los existentes con el objetivo de restablecer el suministro de agua potable con todas las garantías sanitarias”. Según han precisado, “las obras finalizaron en enero, pero no se podía vaciar entero el depósito porque es mucho es mucho caudal y habría problemas con los controles analíticos".

No era viable vaciar completamente el depósito "sin generar problemas con los controles establecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar”, han indicado. Por ello, añaden, optaron por un sistema de mezcla progresiva entre el agua ya almacenada y la que se va filtrando, desechando el agua en condiciones no óptimas hasta asegurar la calidad total del suministro”.

Posible reanudación a final de mes

La Conselleria ha subrayado que "los primeros análisis realizados a la salida del sistema de osmosis han dado resultados favorables", y que "siguiendo las indicaciones de Sanidad, se han ampliado los puntos de muestreo en la red interna del complejo". Asimismo, han avanzado que "está previsto realizar una última toma en la arqueta de salida del depósito los días 20 o 21, que, si confirma los resultados positivos, permitirá reanudar el suministro de agua potable a finales de este mismo mes".

En cuanto al suministro eléctrico, la Conselleria ha reconocido que "en las últimas semanas se han producido varias caídas de tensión, siendo la más reciente la que dejó sin electricidad a las residencias del complejo". Ante esta situación, han asegurado que "se actuó mediante una solución de emergencia".

Celdas eléctricas de alquiler

“Inicialmente se instaló un grupo electrógeno alimentado por gasoil, pero los consumos eran muy elevados y esta medida no podía mantenerse en el tiempo”, han explicado. Por ello, han señalado que “se ha sustituido por una solución provisional más eficiente basada en celdas eléctricas de alquiler, que estarán operativas durante el mes de abril y permitirán reducir significativamente los costes”.

Paralelamente, la Conselleria ha destacada que "ya se ha puesto en marcha la redacción de una memoria técnica para la sustitución de las siete celdas del centro de transformación, cuya obra se encuentra en fase de licitación". Además, han añadido que "el Servicio de Infraestructura está preparando un informe para la renovación completa de los cuadros de baja tensión, paso previo a la redacción del proyecto y su posterior ejecución".

Grupo electrógeno definitivo

Por último, han anunciado a este diario que "también se ha elaborado una memoria técnica para la instalación de un grupo electrógeno definitivo que permita dar respuesta a posibles averías puntuales en el futuro, cuya obra será licitada en breve".