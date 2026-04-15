La Diputación de Valencia doblará turnos en las obras de la carretera que une Buñol y Alborache tras lograr un acuerdo

La Diputació de Valènciaha acordado reducir el impacto de las obras en la carretera CV-425 tras una reunión con los municipios de la comarca de la Hoya de Buñol. Entre las principales medidas destaca el retraso del corte total de tráfico hasta el próximo 21 de junio y la reducción de los plazos de ejecución mediante el refuerzo de los trabajos.

El encuentro, celebrado este miércoles, ha permitido consensuar una batería de actuaciones con los ayuntamientos afectados para minimizar las molestias en una de las fases más complejas de una obra que supera los seis millones. La empresa adjudicataria, Pavasal, incrementará los turnos de trabajo, incluyendo sábados, con el objetivo de acortar al máximo el periodo de interrupción, inicialmente previsto en alrededor de un mes.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha subrayado que “desde el primer momento hemos querido escuchar a todos los alcaldes y atender sus preocupaciones”, al tiempo que ha destacado el esfuerzo conjunto para “acortar plazos al máximo y reforzar la seguridad”.

"Queríamos que se mirase otra opción para no cortar el tráfico"

Desde los municipios, el alcalde de Yátova, Miguel Tórtola, ha valorado en declaraciones a Levante-EMV el tono del encuentro, aunque ha reconocido la complejidad de evitar el corte total de la vía. “Padecimos mucho el tema de comunicación con los municipios durante la dana; el 12 de febrero solicitamos reunión. Ha sido cordial. Queríamos que se mirase una opción para no cortar el tráfico, pero por lo visto es muy difícil por los diferentes desniveles”, ha explicado.

Tórtola ha señalado que la Diputación “se ha comprometido a intentar acortar los plazos” y ha confirmado que finalmente “no se hará en mayo el corte de tráfico, será cuando acabe el curso escolar”. En este sentido, ha destacado la importancia de las vías alternativas, como la carretera CV-427 por el río Juanes, que junto a la de Alborache servirá para canalizar el tráfico.

Preocupación por las emergencias sanitarias

El alcalde ha incidido a este diario en la preocupación por la atención sanitaria durante las obras: “Siempre hemos manifestado preocupación por emergencias sanitarias porque el centro está en Buñol”. En este sentido, ha afirmado que las administraciones “se han comprometido a suministrar un SAMU y ubicarlo entre Yátova, Macastre y Alborache”, garantizando así la cobertura durante el corte.

Además, se trabajará en la coordinación de servicios esenciales y transporte público. “También se han comprometido a contactar con empresas de autobuses”, ha añadido Tórtola, quien también ha recordado los problemas vividos durante episodios anteriores: “Otro tema importante es la basura; en la época de la dana lo sufrimos bastante por los desplazamientos”.

"Lo hemos intentado por todos los medios"

Pese a las dificultades técnicas, el alcalde ha destacado el consenso alcanzado: “Nos sabe mal por lo que puede generar a las poblaciones. Lo hemos intentado por todos los medios para que no se cortase, queríamos mejorar la accesibilidad por diferentes puntos, pero es prácticamente imposible por el terreno y el proyecto. Aun así, se ha llegado a un consenso”.

Entre los compromisos adquiridos figura también la mejora de los itinerarios alternativos y el refuerzo de la seguridad vial, así como la posibilidad de doblar turnos para acortar los tiempos de ejecución. “Van a intentarlo en un plazo de tres semanas como mucho”, ha apuntado Tórtola, quien ha detallado que el trayecto entre Buñol y Yátova pasará de unos 10 minutos por la vía habitual a unos 17 minutos por la alternativa del río Juanes.

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Las actuaciones en la CV-425 incluyen la ampliación de la plataforma, la mejora del firme y la adecuación del trazado para incrementar la seguridad en una vía clave para la conexión comarcal. Mientras duren las obras, la Diputació también prevé intervenir en las carreteras alternativas para garantizar unas condiciones óptimas de circulación.