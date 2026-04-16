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Detenido en Ayora un joven de 29 años por seis delitos cometidos entre Albacete y Valencia

Entre los delitos esclarecidos por la Guardia Civil se encuentran un robo con fuerza y dos hurtos en Alatoz, además de dos robos con fuerza en Alcalá del Júcar y la sustracción de un vehículo en Ayora

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / L.O.

Laura Florentino

Laura Florentino

Ayora

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 29 años, vecino de Ayora, como presunto autor de seis delitos cometidos entre las provincias de Albacete y Valencia.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de Alatoz, quien alertó de un robo en su vivienda mientras dormía junto a su familia. Según relató, había dejado su vehículo abierto en la puerta del domicilio, lo que pudo facilitar que el autor accediera al interior del coche, encontrara el mando a distancia del garaje y lo utilizara para entrar en la vivienda sin forzar accesos.

Sin signos de forzamiento

La inspección realizada por los agentes confirmó esta hipótesis, ya que no se detectaron signos de forzamiento. Además, también se comprobó la desaparición de objetos personales que se encontraban dentro del vehículo.

Sustracción de un vehículo en Ayora

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron otros hechos delictivos ocurridos la misma noche: la sustracción de un vehículo en Ayora y varios hurtos en coches estacionados en Alcalá del Júcar. El análisis conjunto permitió a la Guardia Civil establecer una conexión entre todos ellos.

Las sospechas apuntaban a que el autor había robado primero el vehículo en Ayora para desplazarse posteriormente a Alatoz y Alcalá del Júcar, donde cometió los robos y hurtos, abandonando después el coche nuevamente en la localidad valenciana.

Prendas de vestir de dudosa procedencia

La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Ayora resultó clave para identificar y localizar al sospechoso, que fue sorprendido portando diversos objetos y prendas de vestir de dudosa procedencia. Posteriormente, estos efectos fueron reconocidos por sus propietarios y devueltos.

Seis delitos

Con esta detención se han esclarecido seis delitos: un robo con fuerza y dos hurtos en Alatoz, dos robos con fuerza en Alcalá del Júcar y la sustracción de un vehículo en Ayora, que ya ha sido recuperado.

Noticias relacionadas y más

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil de Alatoz, del equipo ROCA de Casas Ibáñez, del puesto de Ayora, así como efectivos de la Policía Local de esta localidad. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de instrucción de Ayora y Almansa, que se han hecho cargo del caso.

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