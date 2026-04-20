La Generalitat Valenciana abre la nueva pasarela peatonal en Chiva tras las obras de reconstrucción por la dana

La Generalitat Valenciana ha abierto este lunes la nueva pasarela peatonal de cuatro metros de altura que conecta la calle Ramón y Cajal con la calle Cruz de Piedra, una vía clave para recuperar la movilidad cotidiana de Chiva después de la dana dentro de las obras de reconstrucción. La nueva estructura, con un peso aproximado de 32 toneladas, fue instalada mediante una única maniobra con una grúa de 130 toneladas. Durante la mañana del lunes se ha procedido a realizar los últimos remates de la última pasarela pendiente para realizar posteriormente su puesta en servicio.

Según ha explicado la Conselleria de Infraestructuras, se ha elevado la rasante alrededor de un metro, lo que permitirá que la "pasarela pueda soportar el paso de avenidas similares a las registradas durante la dana sin que la estructura se vea afectada”, ha destacado la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo. Se trata de una pasarela metálica de arco superior, que cruza el barranco mediante un único vano de 32 metros de luz y cuenta con cuatro metros de anchura.

Conexión clave

La pasarela que conecta la calle Ramón y Cajal con la calle Cruz de Piedra queda abierta, tras el hormigonado del tablero, la finalización de las conexiones con la urbanización del entorno, así como la preceptiva prueba de carga.

Los operarios ultiman la puesta en servicio de la pasarela de Chiva. / GVA

Tal como ha explicado Castillo, “la actuación, forma parte de las intervenciones de emergencia asumidas por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para restituir la conectividad y garantizar la seguridad tras los graves daños ocasionados por el temporal”.

Entre estas intervenciones destaca la reparación y reposición de varias pasarelas peatonales sobre el barranco de Chiva, fundamentales para la comunicación entre distintos puntos del núcleo urbano. Este paso ha sido el último en abrirse. Esta infraestructura municipal forma parte de las obras que el Ayuntamiento de Chiva solicitó a la Generalitat asumir para reconstruir en tiempo y forma ante la imposibilidad de que el consistorio pudiera ejecutarlas. Con anterioridad la Vicepresidencia Tercera ha puesto en servicio la nueva pasarela de la calle Pintor Mora Yuste y el puente de la calle Enrique Ponce, el situado sobre el barranco del Gallego camino a Sierra Perenchiza.

Obra del Plan Endavant

Estas actuaciones se enmarcan en el plan autonómico de reconstrucción Plan Endavant, que contempla la activación de 60 iniciativas para acelerar la recuperación de los municipios afectados por la dana y ante la incapacidad de los municipios de asumir las obras y ejecutarlas en tiempo y forma.

La pasarela de Ramón y Cajal es una de las infraestructuras que quedaba pendiente de reconstruir en el municipio del listado de obras municipales que el Ayuntamiento de Chiva solicitó a la Generalitat ejecutar tras remitir toda la documentación acreditativa. En el caso concreto de Chiva, la inversión destinada a la reparación y reposición de pasarelas peatonales y otros puentes urbanos supera los 3,3 millones de euros, reflejando el esfuerzo económico y técnico desplegado para restablecer la movilidad y la seguridad en el municipio.

También se ha reparado la parte superior del puente de la calle Antonio Machado. Con estas intervenciones, la Vicepresidencia Tercera y el Comisionado para la Recuperación reafirman su compromiso con una recuperación ágil, coordinada y eficaz de las infraestructuras locales, priorizando la seguridad de las personas y la restitución plena de la conectividad urbana.