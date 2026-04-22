Chiva y la UPV unen fuerzas para crear un mural que homenajea a los voluntarios de la dana

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla Romà, ha visitado este miércoles el Ayuntamiento de Chiva en una jornada institucional que ha servido para formalizar el convenio de colaboración entre ambas entidades destinado a la creación de un mural en homenaje a los voluntarios de la dana. Durante el acto, el rector firmó en el libro de honor junto al alcalde, Ernesto Navarro, en presencia también de la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta Valera.

Tras el encuentro, la comitiva se desplazó al entorno del barranco de San Isidro, lugar donde se proyecta instalar el futuro mural, concebido como un espacio de recuerdo para quienes participaron en las labores solidarias durante la emergencia.

La visita también ha contado con la presencia del artista encargado de la intervención, Jaume Chornet, quien ha conocido sobre el terreno el espacio donde se desarrollará la obra.

El concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, ha señalado que “esta iniciativa permitirá convertir un espacio especialmente castigado por la riada en un lugar de memoria y homenaje”. El acuerdo contempla el diseño y ejecución de la obra por parte de profesorado y alumnado voluntario de la UPV, con el objetivo de poner en valor la solidaridad ciudadana. Mientras el Ayuntamiento de Chiva asumirá la gestión del proyecto, la universidad será la encargada de coordinar y supervisar tanto el desarrollo artístico como el técnico.

Firma del convenio del futuro mural en reconocimiento a los voluntarios de la dana en Chiva. / A. Chiva

"Este convenio es fundamental"

Por su parte, el alcalde Ernesto Navarro ha destacado la importancia del convenio para el municipio: “Este convenio es fundamental para Chiva, porque nos permite recuperar nuestra identidad a través del arte y de la técnica. Queremos agradecer a la UPV, y especialmente a su rector, la sensibilidad que han tenido con nuestro municipio desde el primer momento. Además, el respaldo científico y técnico de la universidad nos da seguridad para avanzar en la reconstrucción de esta zona”.

En la misma línea, el rector José E. Capilla Romà ha afirmado que “para la UPV es un honor y una satisfacción poder colaborar con el Ayuntamiento de Chiva con el propósito de ubicar una obra artística bien integrada en este espacio. Creemos que esta iniciativa ayudará a la recuperación de la memoria de esta zona y servirá como obra de reconocimiento, de memoria y de ayuda para que estemos más preparados después de todo este tiempo”.

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Convenio hasta el 29 de octubre de 2026

El convenio estará vigente hasta el 29 de octubre de 2026, con opción de prórroga si ambas partes así lo acuerdan. Además, se prevé la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar el desarrollo del proyecto, en un contexto en el que ambas instituciones continúan coordinando esfuerzos para avanzar en la reconstrucción de una de las zonas más afectadas por la riada.