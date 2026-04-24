Chiva culmina la primera fase de su reconstrucción: 40 millones para infraestructuras y ayudas directas tras la riada

La Generalitat Valenciana ha dado por finalizada la primera fase de la reconstrucción en Chiva tras destinar más de 40 millones a la recuperación del municipio afectado por la riada. La inversión se ha dividido entre la rehabilitación de infraestructuras, con 31 millones de euros, y la concesión de ayudas directas a la población, que ya alcanzan los 29 millones.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha visitado la localidad para comprobar el resultado de las actuaciones, entre ellas la reconstrucción de la pasarela que conecta las calles Ramón y Cajal y Cruz de Piedra. Esta nueva infraestructura se ha elevado un metro respecto a la anterior para mejorar la capacidad de paso del agua en episodios similares.

Durante su visita, Martínez Mus ha hecho balance de los trabajos realizados y ha señalado que “las actuaciones llevadas a cabo permiten dar por finalizada la primera fase de la recuperación en la que se ha limpiado el pueblo de todos los residuos arrastrados por la riada, se han repuesto las infraestructuras más urgentes y se ha atendido, a través de las ayudas, las necesidades más perentorias de la población”.

El responsable autonómico también ha avanzado los próximos pasos del proceso: “Somos conscientes de que queda trabajo por hacer, por eso a partir de ahora iniciamos una segunda fase de la recuperación en la que actuaremos sobre otras infraestructuras pendientes y, sobre todo, trabajaremos por impulsar la reactivación económica y social de todo el municipio, para que vuelva a ser un núcleo de creación de empleo y oportunidades para sus vecinos”.

"Queda el puente de El Bosque"

Desde el Ayuntamiento de Chiva, la valoración de esta primera fase es positiva, aunque no exenta de matices. Fuentes municipales subrayan a Levante-EMV que con estas intervenciones “se ha cumplido uno de los compromisos adquiridos por el Consell, con una obra importante ya finalizada”. No obstante, advierten de que aún quedan actuaciones pendientes, como el conocido puente de la urbanización El Bosque, donde “los trabajos todavía no han comenzado porque ni siquiera existe un proyecto definido, lo que impide intervenir por el momento”. En este sentido, confían en que la situación se desbloquee: “Esperamos que haya una solución, porque a día de hoy no hay ningún proyecto sobre la mesa”.

Martínez Mus visita el barranco de Chiva tras la finalización de las obras. / GVA

"Finalizado en poco más de un año y medio"

En el apartado de infraestructuras, la Generalitat ha invertido 3,1 millones en la reposición de elementos dañados por la riada, incluyendo dos pasarelas la de Ramón y Cajal y la de Pintor Mora Yuste y dos puentes, situados en la calle Enrique Ponce y en el camino Perenchiza. “Desde el Consell hemos sido capaces de ejecutar estas infraestructuras en poco más de año y medio, en lugar de los más de tres años de planificación, diseño y ejecución que suele tener este tipo de obras, conscientes de su importancia para que la ciudadanía pudiera retomar su día a día”, ha destacado Martínez Mus.

Retirada de 15.000 toneladas de residuos y escombros

Además, el Ejecutivo autonómico ha asumido tareas extraordinarias como la retirada de 15.000 toneladas de residuos y escombros generados por la riada, una actuación en la que ha invertido 3,3 millones ante la falta de medios municipales.

Las intervenciones también han incluido la reparación de 22 caminos rurales y del barranco de Chiva, con una inversión de 1,5 millones; la restauración de 19 diques hidrológico-forestales, con cerca de 900.000 euros; y la estabilización de las murallas del castillo, con un presupuesto de 400.000 euros.

Por su parte, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, ha puesto en valor otras actuaciones como la mejora del Espai Labora de la localidad, con una inversión de 300.000 euros, y las intervenciones en centros educativos como el CEIP La Murta, el CEIP Francisco Martínez Culla, el IES Mariana y la Escuela de Adultos, que han sumado 92.000 euros.