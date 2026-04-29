Buñol celebra la Feria de Emergencias y la carrera 10K Bombers con fines benéficos

La localidad de Buñol se prepara para acoger los días 23 y 24 de mayo una nueva edición de la Feria de Emergencias y la carrera 10K Bombers, dos iniciativas promovidas por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dependiente de la Diputación de Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Buñol y el Club de Atletismo Correores de Buñol. Durante ese fin de semana, el municipio se convertirá en un espacio dedicado a la divulgación, el ocio familiar y el deporte con fines solidarios.

La presentación del evento ha tenido lugar hoy en Buñol y ha contado con la presencia del diputado provincial de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, Avelino Mascarell; la alcaldesa, Virginia Sanz; así como representantes de la Fundación Pequeño Deseo, la Asociación Española Contra el Cáncer de Buñol y diversos colectivos de bomberos implicados.

"Fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas"

Mascarell ha subrayado que “la Feria de las Emergencias es una oportunidad para acercar a la ciudadanía el trabajo que diariamente realizan nuestras unidades y, al mismo tiempo, una ocasión única para que niños y mayores conozcan los mejores consejos de prevención para su día a día de la mano de nuestros profesionales”. Asimismo, ha añadido que “queremos acercar a la ciudadanía el trabajo diario de los profesionales de emergencias y fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas”.

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, presentando la Feria de Emergencias y la carrera 10K. / Diputación de Valencia

23 y 24 de mayo

La Feria de Emergencias se celebrará el domingo 24 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el parque El Planell. A lo largo de la mañana, los asistentes podrán conocer de cerca vehículos, equipos y materiales operativos del Consorcio, incluyendo unidades especializadas como el helicóptero, el GERA, la UREC, el servicio de drones y las brigadas forestales BRIFO.

El programa incluirá también simulacros y demostraciones prácticas, como rescates y excarcelaciones, además de actividades formativas en la Galería de Entrenamiento, donde se enseñará cómo actuar ante incendios en interiores. La asistencia será libre y gratuita. Como complemento, en los días previos se organizarán talleres y exhibiciones en los centros educativos de Buñol para reforzar el carácter pedagógico de la iniciativa.

Por su parte, el sábado 23 de mayo se celebrará la 10K Bombers Buñol, cuya salida tendrá lugar a las 9:00 horas desde el mismo parque El Planell. El recorrido, de carácter circular y con un desnivel positivo acumulado de 150 metros, atravesará algunos de los puntos más representativos del municipio, como la subida de la Violeta o el descenso por la zona del Cuco, ofreciendo vistas destacadas del entorno.

Abierta a corredores populares y profesionales

La prueba está abierta tanto a corredores populares como a profesionales del cuerpo de bomberos, y contará con un dorsal solidario de cinco euros cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Pequeño Deseo y a la Asociación Española Contra el Cáncer de Buñol.

La alcaldesa, Virginia Sanz, ha agradecido la elección de Buñol como sede del evento y ha invitado a la ciudadanía a participar “en dos jornadas pensadas para disfrutar, aprender y colaborar con buenas causas, mostrando además todo lo que nuestro municipio puede ofrecer”.