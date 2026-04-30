Chiva reactiva el proyecto del nuevo pabellón deportivo tras la modificación presupuestaria

El Ayuntamiento de Chiva ha dado un paso clave para desbloquear uno de los proyectos más esperados del municipio, el nuevo pabellón multiusos. La iniciativa, que quedó paralizada anteriormente por el incremento de costes, vuelve ahora a ponerse en marcha gracias a la modificación presupuestaria de 10,6 millones aprobada en el pleno de abril.

Estas actuaciones se financiarán íntegramente con recursos propios del consistorio y se ejecutarán de forma independiente a los proyectos ya previstos para la recuperación de los daños ocasionados por la dana.

Entre las partidas más destacadas figura una inversión de 6 millones destinada al asfaltado de calles y carreteras, considerada una de las actuaciones prioritarias por el equipo de gobierno. A esta se suman 750.000 euros para la instalación de cámaras de vigilancia, un millón para iniciar los trabajos preparatorios del futuro pabellón polideportivo y otro millón de euros destinado a la adquisición de suelo para uso público.

El concejal de Hacienda, Enric Roig, ha subrayado en declaraciones a Levante-EMV la importancia del plan de asfaltado, calificándolo como “una deuda pendiente con los vecinos”. “Tenemos muchas urbanizaciones que necesitan una inversión importante de reasfaltado. Hay calles y carreteras en un estado inadecuado, con desperfectos y baches tanto dentro como fuera del casco urbano. Aunque no se consideran daños de la dana, ya estaban mal y ahora están peor”, ha explicado.

"El proyecto sigue siendo válido"

Sobre el nuevo pabellón deportivo ha explicado a este diario que el proyecto original no pudo ejecutarse en su momento debido al encarecimiento de los precios. “No se pudo llevar a término por los costes, pero el proyecto sigue siendo válido. Fue costoso de encargar desde el punto de vista técnico y el resultado es plenamente aprovechable”, ha señalado.

Campo de fútbol municipal 'La Murta' de Chiva, próximo a donde se ubicará el futuro pabellón deportivo. / Google Maps

Tras una revisión de precios que ya están llevando a cabo los distintos departamentos municipales, el ayuntamiento se prepara para relanzar la licitación de la obra. “Volvemos a ponerlo en marcha actualizando precios. Queremos empezar ya con la actividad y avanzar durante 2026, aunque sabemos que los contratos de obra son plurianuales”, ha añadido Roig.

"La parcela sí que puede utilizarse"

El edil también ha destacado que uno de los obstáculos técnicos que frenaban el proyecto ya ha sido resuelto: el problema relacionado con el colector de aguas fecales de la zona de piscinas y pistas deportivas. “Con esa cuestión solucionada y los arquitectos revisando la ubicación, la parcela prevista sí que se puede utilizar”, ha afirmado.

El objetivo del consistorio es iniciar cuanto antes los primeros pasos administrativos y técnicos que permitan materializar la construcción del pabellón, una instalación largamente demandada por clubes y vecinos.

Cámaras de vigilancia

En materia de seguridad, el edil ha detallado que se instalarán 19 cámaras de vigilancia en núcleos residenciales y zonas diseminadas. “Urbanizaciones como Calicanto cuentan con más de 3.000 vecinos, y la Policía Local necesita recursos de este tipo. Es una demanda directa del cuerpo policial, que ya ha elaborado el informe con los puntos concretos donde se ubicarán”, ha señalado. El objetivo del consistorio es que el sistema esté operativo a lo largo de este mismo año.

"No hay prácticamente suelo disponible adecuado en Calicanto"

Otro de los ejes clave del plan es la adquisición de suelo en la zona de Calicanto, donde el ayuntamiento reconoce la escasez de parcelas disponibles. Según Roig, la intención es destinar estos terrenos a dotaciones públicas que podrían incluir un centro cultural y social y el nuevo consultorio sanitario. “No hay prácticamente suelo disponible adecuado, por lo que estamos pendientes de las oportunidades que ofrezca el mercado”, ha indicado.

“Ahora mismo el servicio se presta en instalaciones tipo contenedor. Queremos dotarlo de estabilidad y de un espacio adecuado”, ha explicado Roig, quien ha señalado que el resto del suelo adquirido se destinará a usos sociales y culturales, muy necesarios en esta zona residencial.

Además del futuro pabellón, el plan contempla actuaciones en el actual Polideportivo Municipal Alfredo Corral. En este caso, la inversión irá dirigida a la remodelación de las zonas de raqueta, con mejoras en las instalaciones de pádel y tenis.