Godelleta celebra su primera Feria del Libro con gran éxito de participación vecinal

La Plaza España de Godelleta se convirtió el pasado sábado 25 de abril en “La Plaza de los Libros”, escenario de la I Feria del Libro del municipio. La iniciativa, impulsada por la Biblioteca Municipal junto al ayuntamiento, reunió a cientos de vecinos y vecinas en torno a la lectura, la creatividad y la cultura, superando las expectativas en su primera edición y consolidándose como una nueva cita en el calendario cultural local.

Desde primera hora de la mañana, el espacio acogió un ambiente festivo y familiar con una variada programación. A lo largo de la jornada se sucedieron firmas de libros y talleres creativos para todas las edades, como la elaboración de marionetas, bolsas y marcapáginas personalizados, además de un espacio para diseñar exlibris desde cero. Tampoco faltaron los juegos de mesa, el photocall, el pintacaras y un cuentacuentos inspirado en “El Principito”, que reunió a numerosos niños y niñas.

Durante la mañana, los asistentes también pudieron disfrutar de la propuesta gastronómica de Manolo Mosconi, pizzero de eventos afincado en la localidad, que elaboró pizzas en horno de leña mientras ofrecía un espectáculo con la masa. La sesión matinal concluyó a las 14 horas con el sorteo de premios entre las cerca de 200 papeletas obtenidas en las compras realizadas en los distintos puestos.

Participantes de la primera Feria del Libro de Godelleta. / A. Godelleta

Pintura en directo

La feria contó con la participación de más de una quincena de autores y autoras locales y de poblaciones cercanas, que firmaron ejemplares durante toda la mañana. Entre ellos, Amparo Peris, Helga Fernández, Xavier Martínez, Marta Roso, Carmen Yeves, Belén López, Sonia Vázquez, José Mª Mira, Ana Torrero, Teodoro Vallet, Eli Esteve, Pablo Rodríguez Cortés, Emilio Preciado Terrades y Federico Verdes Gómez. Además, artistas como John Clark y Heidy Greising realizaron pintura en directo, y participaron editoriales, librerías y diversas entidades culturales y sociales.

El éxito de la jornada fue también fruto del trabajo colectivo previo. La infancia del municipio colaboró en talleres de manualidades cuyas creaciones decoraron la feria, mientras que un grupo de voluntarios y voluntarias contribuyó activamente a su organización, reforzando el carácter participativo del evento.

"No habría sido posible sin nuestra bibliotecaria"

La concejala de Educación y Cultura, Paqui Rico, valoró muy positivamente el resultado: “Hemos visto a Godelleta volcarse con su primera Feria del Libro y eso es exactamente lo que buscábamos, que la cultura sea un punto de encuentro para todo el vecindario. Esta primera edición nos ha demostrado que había mucho interés y que tenemos capacidad para organizar eventos culturales de primer nivel. Seguiremos trabajando para que el año que viene sea aún mejor. Y todo esto no habría sido posible sin Maite Picó, nuestra bibliotecaria, que ha dedicado meses de trabajo, ilusión y esfuerzo para hacer realidad esta primera edición.”

Godelleta celebra su primera Feria del Libro. / A. Godelleta

"La biblioteca abre puertas"

Por su parte, la bibliotecaria municipal y principal impulsora de la feria, Maite Picó, expresó su satisfacción: “Ver la plaza llena de familias, de niños y niñas con libros en la mano, descubriendo autores nuevos… es el mejor resultado posible. Esto es lo que hace la biblioteca, abrir puertas. Y el éxito de la Feria nos demuestra una vez más que la ciudadanía de Godelleta está volcada con la cultura, y que el pueblo está más vivo que nunca".

La programación se completó por la tarde con el concierto del VII Ciclo de Música de Cámara de Godelleta, celebrado en el Salón de Actos del consistorio, con las actuaciones de Liblikad Duo y el Trío Aurum Ventorum a beneficio de Payasospital.