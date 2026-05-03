Izan Gómez Vilata, el adolescente que encuentra felicidad y éxitos en el adiestramiento canino

A sus 14 años, Izan Gómez Vilata tiene las ideas sorprendentemente claras. Mientras muchos adolescentes navegan entre pantallas y rutinas escolares, él ha encontrado en los perros algo más que una afición: una forma de equilibrio, aprendizaje y conexión con la vida.

Con ascendencia torrentina y estudiante en la escuela Les Carolines de Picassent, Izan combina sus estudios con una pasión que le acompaña desde que tiene memoria. "He crecido con perros", explica. No es una frase hecha: su padre se dedica profesionalmente al mundo canino, gestionando un centro de educación y residencia. Para Izan, ese entorno nunca fue extraño, al contrario, fue su punto de partida.

Desde pequeño ha estado presente en ese día a día, primero como observador y, con el tiempo, como ayudante ocasional. “Siempre lo vi natural”, dice. Esa naturalidad se transformó en interés real a los nueve años, cuando comenzó a adentrarse en el adiestramiento deportivo junto a su perra, Fantasía.

Campeonatos nacionales e internacionales

Con esa edad se adentró en las competiciones con notable éxito. Entre sus logros más recientes, participó en el Campeonato Nacional del Pastor Belga celebrado en noviembre de 2025, donde compitió frente a medio centenar de participantes, logrando una meritoria séptima posición. También logró la clasificación del Campeonato del Mundo en Rumanía.

Su progresión ha sido constante. Con tan solo 9 años, ya consiguió una puntuación alta en el Campeonato Nacional del Pastor Belga, reflejo del alto nivel técnico en una de las pruebas más exigentes del adiestramiento. También participó en la Copa de España de adiestramiento IGP de todas las razas, ampliando su experiencia competitiva y demostrando su capacidad para medirse con participantes de diferentes categorías y especialidades.

Disciplina y constancia

Las competiciones no solo le han permitido desarrollar habilidades técnicas, sino también algo menos visible pero igual de importante: disciplina, constancia y una red social que se extiende por toda España. “Me mantiene motivado y enfocado”, asegura.

"Estar con un perro me aporta felicidad"

Pero más allá del deporte, hay algo que define su relación con los perros: el vínculo emocional. Izan habla de lealtad, de compañía constante y de una conexión que no necesita palabras. “Estar con un perro me aporta felicidad, tranquilidad… me ayuda incluso en días difíciles o cuando tengo muchos exámenes”, cuenta.

Izan Gómez Vilata, vecino de Godelleta, con su perra Fantasía. / Levante-EMV

En una etapa de la vida donde el estrés académico y la presión social comienzan a hacerse notar, ese refugio emocional marca la diferencia.

Vivir en Godelleta también influye en su forma de ver el mundo. El contacto con la naturaleza es parte de su rutina, y él lo valora como un privilegio. En tiempos donde la tecnología ocupa cada vez más espacio, Izan lanza una reflexión que resuena con fuerza, es posible convivir con lo digital sin perder el vínculo con lo esencial.

Su mensaje es claro y directo, especialmente dirigido a jóvenes de su edad, tener un hobby no es un lujo, es una necesidad. Algo que motive, que conecte, que ayude a construir bienestar mental y emocional.

"Aprendo cada día de mi perra Fantasía"

“Me siento privilegiado y aprendo cada día de ella”, dice sin dudar al mencionar a Fantasía. Quizá ahí esté la clave de su historia, en entender que, a veces, las lecciones más importantes no vienen de libros ni pantallas, sino de vínculos sinceros, de rutinas compartidas y de esa conexión silenciosa que, en el caso de Izan, tiene forma de perro.