Arrancan las obras de la CV-427 como vía alternativa a la carretera que une Buñol y Alborache en plena polémica por el corte al tráfico

La rehabilitación de la carretera CV-427 ya está en marcha con el objetivo de servir como vía alternativa a la CV-425, en una intervención que busca aliviar la presión sobre la red viaria comarcal. Los trabajos se centran en la mejora del firme, la ampliación de márgenes y el refuerzo de la seguridad en un trazado que asumirá parte del tráfico desviado.

El alcalde de Yátova, Miguel Tórtola, ha defendido en declaraciones a Levante-EMV la rapidez de la actuación ante el previsible aumento de circulación en las carreteras secundarias. “Se están mejorando los accesos de otras carreteras como la CV-427 porque como se espera un volumen muy importante de aumento de vehículos en otras carreteras que son la única manera de salir del municipio de Yátova, Macastre, Alborache, Millares y Dos Aguas, habrá un poco de caos porque hay mucho vehículo y somos una población entre todos de unos 6.000 o 7.000 habitantes”, ha señalado.

En la misma línea, el primer edil ha subrayado la coordinación con la Diputación para actuar con urgencia: “Desde aquella reunión ya nos pusimos las pilas con la entidad provincial para llevar a cabo los trabajos de adecuación de la carretera CV-427, pues desde el día siguiente prácticamente estamos arreglándola y ampliando los márgenes para, por lo menos, reducir el riesgo de accidentes o colisiones”.

"Nefasta planificación de la Diputación"

Sin embargo, el inicio de estas obras coincide con un fuerte malestar social y político en la comarca por el corte total de la CV-425, que conecta Buñol y Alborache. En un comunicado, el PSPV de la Hoya de Buñol-Chiva ha denunciado la “nefasta planificación” de la Diputación de Valencia, asegurando que la medida deja aisladas a más de 6.000 personas durante al menos un mes, dentro de un área de más de 16.000 habitantes.

"No se han previsto alternativas dignas"

Según el texto, por esta vía transitan diariamente entre 6.000 y 9.000 vehículos, lo que agrava el impacto del corte. Los socialistas critican que, pese a tratarse de una actuación necesaria, no se han previsto alternativas eficaces ni una estrategia adecuada para minimizar las consecuencias. “Una actuación necesaria no puede ejecutarse a costa de aislar a toda una población. La planificación ha sido claramente insuficiente y no se han previsto soluciones alternativas dignas para los vecinos”, señalan.

El comunicado también advierte de los efectos directos sobre la ciudadanía, que se ve obligada a realizar largos rodeos, con el consiguiente aumento de los tiempos de desplazamiento, los costes económicos y las dificultades para acceder a servicios esenciales como centros sanitarios, educativos o puestos de trabajo. La situación afecta especialmente a personas mayores, estudiantes y trabajadores.

Asimismo, desde el PSPV se denuncia la falta de información previa y de coordinación con los ayuntamientos, y se reclama la adopción urgente de medidas como la habilitación de rutas alternativas adecuadas, el refuerzo del transporte público, el aumento de los servicios sanitarios en las zonas afectadas y la revisión del calendario de las obras para reducir su duración.

Solución provisional

En este contexto, la CV-427 se perfila como una solución provisional para mitigar el impacto del corte, aunque el debate sobre la planificación de las infraestructuras y la gestión de la movilidad sigue abierto en la comarca.