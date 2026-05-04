El PSPV de Buñol acusa al gobierno local de "ocultar" un proyecto de fotovoltaicas antes de una declaración institucional

El PSPV-PSOE de Buñol ha denunciado públicamente lo que considera una “clara contradicción” del equipo de gobierno municipal tras la reciente salida a información pública del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Buñol I, una instalación de 1,36 MW prevista en el término municipal.

El proyecto, promovido por la empresa Espacio Solar Mediterráneo, S.L., contempla la instalación de 2.310 módulos solares bifaciales y una infraestructura de evacuación mediante una línea subterránea de 20 kV de aproximadamente 900 metros. Actualmente, se encuentra en fase de exposición pública, lo que permite la presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días hábiles.

La polémica surge tras la aprobación, el pasado mes de marzo, de una declaración institucional del Ayuntamiento de Buñol para la protección del territorio frente a macro instalaciones energéticas, respaldada por toda la corporación municipal. En este documento, el consistorio subraya que tiene entre sus principales responsabilidades “la defensa del territorio, del paisaje, del medio ambiente y de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”.

Asimismo, la declaración reconoce que, aunque la transición energética es necesaria, los proyectos deben desarrollarse "de forma planificada, equilibrada y respetuosa con el territorio, el entorno natural y la población local". En esta línea, el pleno advierte de los posibles impactos de este tipo de instalaciones sobre "la salud, el paisaje y el entorno natural, el suelo agrícola y forestal, la calidad ambiental o el modelo de desarrollo territorial del municipio".

"Rechazo a macroplantas de biometano e instalaciones fotovoltaicas"

De forma más contundente, el acuerdo plenario establece el rechazo a "macroplantas industriales de biometano, macro instalaciones fotovoltaicas u otras infraestructuras energéticas de gran escala que puedan generar impactos negativos sobre el territorio", así como el compromiso de impulsar medidas urbanísticas y normativas para proteger el entorno.

Sin embargo, desde el PSPV-PSOE cuestionan la coherencia de esta postura. Su portavoz, Aurelio Palmer, ha asegurado en redes sociales que la tramitación de la planta solar ya estaba en marcha antes de la aprobación de dicha declaración.

"Nos la ocultaron"

“Eso lo aprobamos el pasado pleno, cuando ya había entrado por registro de entrada la solicitud administrativa para la instalación de esa nueva planta. Que sin ser un lince, nos la ocultaron para que diéramos por buena la declaración institucional”, afirma Palmer en declaraciones a Levante-EMV.

Palmer también ironiza sobre la utilidad de la iniciativa institucional: "Súper urgente aprobar una 'declaración institucional' contra plantas de biometano y fotovoltaicas... Porque eso es lo que realmente preocupa, ¿verdad?".

En su opinión, existe una desconexión entre el discurso político y la realidad administrativa, ya que el proyecto energético continúa su tramitación “como si nada”. “Mientras tanto, casualmente, sale a información pública la Planta Solar Fotovoltaica Buñol I, todo perfectamente en marcha en Farrajón”, añade.

El dirigente socialista acusa además al equipo de gobierno de priorizar “gestos políticos” frente a actuaciones efectivas y de “vender humo”, criticando también la falta de avances en contactos institucionales.

13 de mayo reunión con el conseller Martínez Mus

En este contexto, el PSPV-PSOE ha recordado que el próximo 13 de mayo está prevista una reunión con el conseller Vicente Martínez Mus para abordar la problemática de las plantas fotovoltaicas en el municipio, un encuentro que consideran clave para trasladar la situación y reclamar una mayor planificación y control.

Mientras tanto, el debate político en Buñol se intensifica en torno al modelo energético y la protección del territorio, con posiciones enfrentadas sobre cómo compatibilizar el desarrollo de energías renovables con la preservación del entorno y la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde este diario se ha consultado a fuentes consistoriales para añadir su versión, pero no ha habido respuesta en ninguna de las ocasiones consultadas.