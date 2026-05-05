El Ayuntamiento de Cheste abre el plazo de admisión escolar para el curso 2026/2027

El Ayuntamiento de Cheste ha anunciado el inicio del proceso de admisión escolar para el curso 2026/2027, dirigido al alumnado de nueva matrícula en todos los centros educativos del municipio.

La solicitud deberá tramitarse de forma telemática mediante la plataforma ADMINOVA de la Conselleria de Educación y tendrá que ser presentada por el padre, madre o tutor legal del alumnado, salvo en el caso de estudiantes mayores de edad. Además, el consistorio ha habilitado en su página web un documento informativo con todos los detalles del procedimiento.

Para completar la solicitud será necesario disponer de la “clave de admisión”, un identificador personal con contraseña que permitirá seguir el estado del proceso y presentar posibles reclamaciones. Esta clave se obtiene tras verificar la identidad a través de los sistemas oficiales.

Las familias que no cuenten con medios informáticos o que únicamente dispongan de pasaporte "podrán acudir al centro educativo elegido como primera opción, donde recibirán asistencia para realizar el trámite", informaban desde el ayuntamiento

Información y acompañamiento a las familias

La concejala de Educación, Mª Ángeles Llorente, ha subrayado la importancia de facilitar este proceso a las familias y ha indicado que “a partir del 7 de mayo las familias pueden acudir, tanto al ayuntamiento como al centro educativo que deseen solicitar como primera opción, para recibir información detallada y actualizada sobre el proceso de admisión”.

En esta línea, Llorente ha añadido que en los centros educativos podrán consultar “los horarios de atención, la documentación necesaria, el proyecto educativo de cada centro y las fechas previstas para las reuniones informativas, con el objetivo de facilitar una elección consciente y bien informada”.

Calendario del proceso

El calendario establecido para la admisión es el siguiente: Presentación de solicitudes: del 7 al 18 de mayo; publicación de listas provisionales: 4 de junio; reclamaciones: hasta el 8 de junio (telemáticas); listas definitivas: 18 de junio; matrícula telemática: del 18 al 29 de junio; matrícula presencial: del 18 de junio al 2 de julio y matrícula de lista de espera: del 3 al 9 de julio

Desde el consistorio insisten en la necesidad de respetar los plazos, ya que "no presentar la solicitud o la documentación a tiempo puede afectar a la puntuación y a la asignación de plaza", indicaban.

Criterios y centros educativos

El proceso se rige por criterios como la existencia de hermanos en el centro, el domicilio familiar, la renta, la condición de familia numerosa o monoparental, la discapacidad u otras circunstancias específicas.

Zona única de escolarización

Además, Cheste cuenta con zona única de escolarización, lo que implica que todo el alumnado empadronado obtiene la máxima puntuación por proximidad al domicilio, independientemente del centro solicitado. Las localidades cercanas se consideran zonas limítrofes a efectos de baremación.

Los centros participantes en el proceso son los colegios públicos CEIP Ana Lluch, CEIP Giner de los Ríos y CEIP Blasco Ibáñez, junto al centro concertado San José de la Montaña.