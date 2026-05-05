“No nos hacen ni caso”: Buñol sale a la calle contra las macroplantas solares

La plataforma vecinal Salvemos Farrajón ha convocado una manifestación en Buñol para mostrar su rechazo a los proyectos de macroplantas solares. La protesta tendrá lugar el próximo 16 de mayo a las 12 horas y partirá desde la Plaza de las Ventas.

Bajo el lema "No a las macroplantas fotovoltaicas. Sin movilización social, no nos tendrán en cuenta ¡¡Acude!!", los organizadores hacen un llamamiento a la participación ciudadana para expresar su oposición a este tipo de instalaciones y reclamar una mayor protección del entorno natural del municipio.

En este contexto, el presidente de la plataforma, Luis Alis, ha criticado duramente en declaraciones a Levante-EMV la gestión administrativa del proyecto y la falta de respuesta institucional. “No hay informes de impacto ambiental claros ni un camino definido que justifique la instalación de estas plantas”, ha señalado, al tiempo que denuncia que “la Conselleria hace oídos sordos pese a que la oposición social es generalizada”.

"La negativa es mayoritaria"

Alis asegura que la movilización ciudadana ya ha tenido reflejo en el proceso administrativo: “Hemos presentado más de 1.000 alegaciones y, cuando se consulta a la ciudadanía, la negativa es mayoritaria”. En la misma línea, insiste en la falta de atención por parte de las administraciones: “No nos hacen ni caso, esa es la realidad de la administración que tenemos”.

"Cinco años defendiendo nuestro entorno"

El presidente de Salvemos Farrajón recuerda que la oposición a este tipo de proyectos no es nueva: “Empezamos a pelear en 2021 contra una planta de 70 hectáreas que todavía no se ha ejecutado. Llevamos prácticamente cinco años defendiendo nuestro entorno”.

Asimismo, cuestiona los criterios de implantación de estas infraestructuras: “No se está cumpliendo ninguno de los criterios que deberían regir estas instalaciones. Se aprueban proyectos con condiciones que luego se ignoran y nadie da explicaciones”. A su juicio, “se está actuando sin aplicar el sentido común ni lo que marca la propia legislación”.

Alis también amplía sus críticas al modelo energético que se está promoviendo: “El problema no es solo dónde se ubican las plantas, sino cómo se está planificando todo. Se está convirtiendo en un ‘sálvese quien pueda’, sin una estrategia clara y sin tener en cuenta las capacidades reales del territorio”.

En este sentido, advierte de posibles desequilibrios: “Se proyectan instalaciones con dimensiones que no se corresponden con los recursos disponibles. Al final, eso puede implicar traer recursos de fuera, lo que desvirtúa completamente el modelo”.

Como alternativa, defiende una planificación más racional: “Hay zonas degradadas, como canteras, donde tendría más sentido ubicar este tipo de proyectos. Pero no se hace porque económicamente resulta más caro por el tendido, y se prioriza el beneficio frente al interés general”.

"Nuestra lucha va a continuar"

Finalmente, lanza un mensaje de continuidad en la movilización: “Nuestra lucha va a continuar. Somos ciudadanos que defendemos el medio ambiente de forma altruista, no ganamos nada con esto, solo queremos que se respete nuestro entorno y que se hagan bien las cosas”.

Creciente debate político y social en Buñol

La convocatoria se produce en un contexto de creciente debate político y social en Buñol en torno al desarrollo de proyectos energéticos. En los últimos días, el PSPV-PSOE ha denunciado lo que considera una "contradicción" del equipo de gobierno municipal, al haber aprobado recientemente una declaración institucional en defensa del territorio frente a macroinstalaciones mientras sigue adelante la tramitación de la Planta Solar Fotovoltaica Buñol I.