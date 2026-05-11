La diputada del PSPV Raquel Cámara denuncia la difusión de un currículum falso y ataques personales

La diputada socialista en Les Corts Valencianes y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ayora, Raquel Cámara, ha denunciado la difusión de información falsa sobre su trayectoria académica en un portal especializado en información parlamentaria.

Según ha explicado la parlamentaria, en la publicación se le atribuían titulaciones y estudios universitarios “que no son reales y nunca han formado parte de mi trayectoria”. Cámara ha lamentado, además, que esos datos fueran difundidos sin haber sido previamente contrastados ni con ella ni con su equipo.

“La política no puede convertirse en un espacio donde todo vale. Se han publicado datos incorrectos sobre mí sin contrastar y eso tiene consecuencias personales y profesionales”, ha señalado la diputada socialista.

"Un currículum vitae falso"

Desde el entorno de Cámara aseguran que se llegó a publicar “un currículum vitae falso” en el que incluso se le atribuía un doctorado inexistente. Según explican, al detectar la información contactaron tanto con el medio que la difundió como con el portal donde apareció inicialmente para exigir una rectificación.

“Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con ellos y decirles que no habían contrastado la información y que no nos parecía correcto”, señalan fuentes cercanas a la diputada. Según explican, se advirtió de posibles consecuencias legales si no se retiraba la publicación.

“Finalmente conseguimos que lo borraran, pero hay gente que está intentando hacer daño a Raquel”, afirman desde su entorno, donde consideran que estos hechos forman parte de una campaña de presión y ataques personales contra la parlamentaria.

Incendio de su vehículo en Ayora en 2023

Cámara ha contextualizado además esta situación dentro de un clima de tensión que, asegura, se ha intensificado desde su llegada a les Corts Valencianes. La diputada ha recordado especialmente el incendio de su vehículo en su domicilio de Ayora en 2023, unos hechos que fueron investigados por la Guardia Civil y que vivió “con enorme preocupación” tanto a nivel personal como familiar.

“Nadie debería pasar por situaciones así por desempeñar una actividad pública. No se lo deseo a nadie, pero tampoco van a conseguir apartarme ni hacerme callar”, ha afirmado.

Respaldo del PP

Desde su entorno destacan también que la diputada ha recibido muestras de apoyo incluso de representantes de otros partidos políticos, entre ellos miembros del Partido Popular, que se habrían puesto en contacto con ella para trasladarle su respaldo tras la difusión de las informaciones falsas.

“No es la primera ni la segunda vez que ocurre. También recibe comentarios de odio y ataques personales”, explican fuentes próximas a Cámara, que insisten en que el comunicado emitido no responde únicamente al episodio del currículum falso, sino “a todo el contexto delicado que existe alrededor de ella”.