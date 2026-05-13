Los móviles de más de 4.000 vecinos reciben la alerta del simulacro nuclear en Cofrentes

Los vecinos de Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes han recibido esta mañana una alerta en sus teléfonos móviles dentro del simulacro del sistema ES-Alert.

El ejercicio, previsto para las 11 horas, se ha retrasado unos tres minutos. Aun así, el simulacro se ha desarrollado con normalidad y tranquilidad entre los vecinos, que han recibido hasta tres veces el mensaje sin incidencias destacadas.

La prueba ha durado aproximadamente 20 minutos, y ha puesto a prueba el sistema de avisos a la población en la Zona I del PENVA de la central nuclear de Cofrentes, con impacto potencial sobre más de 4.000 personas.

Contenido del mensaje

El mensaje enviado a los móviles especifica que se trata únicamente de una prueba y recuerda que no es necesario llamar al 112.

Aunque la mayoría ha recibido correctamente la alerta en sus teléfonos, algunos dispositivos no han mostrado el aviso. Esta prueba también servía precisamente para detectar este tipo de incidencias y analizar por qué determinados móviles no reciben el mensaje. Los vecinos afectados ya pueden comunicarlo en sus respectivos ayuntamientos para trasladar la información a los técnicos para evaluar este sistema.

Instrucciones a la población

El alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia, destaca que “es la primera vez que se hace este tipo de simulacro aquí” y subraya la importancia de que “la población se familiarice con este tipo de mensajes que hasta ahora no se habían dado, sobre todo para que tengan claro, si llega ese mensaje, qué es lo que tienen que hacer”. Además, explica que el dispositivo se desarrolla en el punto de reunión al que tendría que acudir la población en caso de emergencia, situado en la calle Requena, entre la pista de pádel y el mirador del Cotilla.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado, destaca que el sistema “ya tiene un uso generalizado y la población empieza a conocerlo”. Rodríguez Jurado explica que se trata de “un sistema de aviso ante una emergencia para que la ciudadanía sepa que estos mensajes están para protegerles” y remarca que es “un medio complementario a los sistemas de alerta que ya tienen los municipios que pertenecen al PENVA”. Asimismo, insiste en que la finalidad del ejercicio es “mejorar y reforzar la seguridad de la ciudadanía” ante una posible alerta nuclear.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, junto con la Subdelegación y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, han llevado a cabo este simulacro en los municipios del entorno de la central nuclear de Cofrentes.