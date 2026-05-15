La biblioteca de Jarafuel, un servicio esencial para la cultura y el acceso digital, permanece cerrada dos años

El PSOE de Jarafuel ha presentado una propuesta para recuperar y reabrir la biblioteca municipal, un servicio que consideran esencial para garantizar el acceso a la cultura, la educación y los recursos digitales en un municipio rural como Jarafuel.

Desde la agrupación socialista recuerdan a este diario que la biblioteca permanecía abierta y funcionando con normalidad hasta finales de 2023, tal y como mostraban publicaciones difundidas entonces en redes sociales municipales. Sin embargo, aseguran que entre finales de 2023 y principios de 2024 el espacio cerró sus puertas y desde entonces continúa sin actividad.

"Lleva más de dos años cerrada y no se mueven"

“Lleva más de dos años cerrada y no se mueven”, critican desde el PSOE local en declaraciones a Levante-EMV, que lamenta la pérdida de un recurso que consideran básico para jóvenes, estudiantes y personas mayores del municipio.

"La lucha contra el despoblamiento no puede quedarse en discursos"

“La lucha contra el despoblamiento no puede quedarse en discursos o campañas institucionales. Mientras el Gobierno autonómico del PP y el president Juanfran Pérez Llorca hablan constantemente de luchar contra el despoblamiento, la realidad en muchos pueblos del interior es que se siguen perdiendo servicios básicos año tras año”, señalan fuentes del PSOE de Jarafuel.

Los socialistas subrayan que el cierre de la biblioteca municipal ha dejado a numerosos jóvenes sin un espacio adecuado para estudiar, especialmente en etapas clave como la preparación de la PAU. Además, apuntan que también ha dificultado el acceso a internet, ordenadores y servicios de impresión para parte de la población.

"No se puede pedir a los jóvenes que se queden en nuestros pueblos mientras se cierran espacios públicos básicos como una biblioteca", añaden desde la agrupación socialista.

"Punto de encuentro, aprendizaje y acceso"

“La biblioteca era también un punto de encuentro, aprendizaje y acceso a recursos que muchas familias no pueden permitirse tener en casa. Defender la cultura en el medio rural es también defender la igualdad de oportunidades”, explican.