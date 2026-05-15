Planta solar
Buñol rechaza las macroplantas energéticas y blindará el paraje de Farrajón con una modificación urbanística
La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, detalla que el cambio normativo busca dotar de mayor seguridad jurídica al municipio y proteger el territorio de impactos irreversibles
El Ayuntamiento de Buñol ha confirmado a este diario que se encuentra en tramitación una modificación de las normas subsidiarias con el objetivo de proteger de forma definitiva el paraje de Farrajón frente a la implantación de macroplantas fotovoltaicas y de biogás.
La medida se enmarca en el contexto del creciente conflicto social y político generado por varios proyectos energéticos en el municipio, así como tras la reunión mantenida el pasado miércoles con representantes de la Generalitat Valenciana y todos los portavoces municipales.
La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, explicó que el consistorio trabaja en un cambio normativo que permitirá reforzar la protección urbanística del territorio afectado.
"Completamente protegido y blindado"
“Estamos en tramitación de normas subsidiarias, una modificación donde, cuando todo esté finalizado, estará completamente protegido y blindado el territorio”, señaló Sanz a Levante-EMV.
Según la alcaldesa, el objetivo es dotar de mayor seguridad jurídica al municipio frente a futuros proyectos de gran escala, especialmente en la partida de Farrajón, donde se concentran varias solicitudes de instalaciones energéticas.
Sanz defendió que esta zona es especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y territorial, y que la futura planificación urbanística busca evitar impactos irreversibles sobre el paisaje y el uso del suelo.
"La única zona donde pueden instalar este tipo de plantas"
“Esta partida exacta es la única en la que pueden instalar este tipo de plantas por las características que exige la normativa”, añadió, en referencia a la regulación vigente sobre la implantación de infraestructuras energéticas.
La decisión llega en un momento de creciente debate en Buñol sobre el modelo de transición energética y el equilibrio entre desarrollo renovable y protección del territorio. En paralelo, la tramitación de la Planta Solar Fotovoltaica Buñol I, continúa generando alegaciones y oposición vecinal.
Desde el equipo de gobierno, integrado por todas las fuerzas municipales, se insiste en que la planificación urbanística será clave para ordenar el desarrollo energético y evitar impactos acumulativos en zonas rurales y agrícolas del municipio.
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