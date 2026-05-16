La Plataforma Salvemos Farrajón denuncia falta de garantías tras la reunión con el conseller y mantiene la movilización

La plataforma vecinal Salvemos Farrajón ha trasladado su preocupación tras la reunión mantenida el pasado miércoles 13 de mayo con el Ayuntamiento de Buñol y representantes de la Generalitat Valenciana, en un contexto marcado por la inminente manifestación convocada para el sábado 16 de mayo contra las macroplantas fotovoltaicas y de biogás previstas en el municipio.

El encuentro, impulsado por el consistorio, reunió a responsables autonómicos y a todos los portavoces municipales para abordar la situación de los proyectos energéticos en el paraje de Farrajón. Sin embargo, la plataforma sostiene que la reunión no aportó garantías concretas sobre el futuro de las instalaciones proyectadas.

"No se lograron compromisos claros"

El presidente de Salvemos Farrajón, Luis Alis, explicó que, aunque el encuentro se desarrolló en términos generales de forma correcta, no se lograron compromisos claros.

"La reunión en términos generales estuvo bien, pero una concreción para tener cierta seguridad no conseguimos", afirmó a Levante-EMV.

"Nos dicen que no tienen la capacidad para evitarlo o negarse"

Según Alis, desde la administración autonómica se trasladó que la tramitación de proyectos privados no puede paralizarse de forma arbitraria, incluse aunque exista oposición institucional o social, lo que genera incertidumbre entre los vecinos. “Argumentaron que no pueden hacer una cuestión a dedo. Si alguien ha pedido la instalación de una planta y ha iniciado los trámites, ellos no tienen capacidad para evitarlo o negarse”, señaló.

La plataforma sostiene que los proyectos en tramitación presentan problemas de fondo relacionados con su dimensión y su encaje territorial, especialmente en el caso de las plantas de biogás.

“Argumentamos que una planta así no se justifica en el territorio porque no hay residuos suficientes”, explicó Alis, quien añadió que este tipo de instalaciones “no tienen seguimiento suficiente” una vez entran en funcionamiento.

Además, considera que muchas de las alegaciones ciudadanas acaban siendo utilizadas por las propias empresas promotoras para adaptar técnicamente los proyectos y continuar adelante con su tramitación. “Desafortunadamente esa es un poco la melodía que suena. Nuestras alegaciones pueden tener algún efecto, pero los promotores las convierten en modificaciones o mejoras y luego las contradicen”, lamentó.

Un técnico supervisando paneles fotovoltaicos de una planta de la Comunitat Valenciana. / ANTONIO AMOROS

El colectivo también cuestiona el modelo de implantación de energías renovables en zonas rurales, al considerar que responde más a criterios de rentabilidad y conexión eléctrica que a planificación territorial. “El tema del biometano es un constructo tecnológico o empresarial que no tiene realmente ningún beneficio en ningún sentido, solamente en la construcción de plantas o subvenciones para los promotores”, afirmó Alis, quien asegura que existen científicos que cuestionan seriamente este modelo energético.

“No veo demostrado de ninguna manera que esto nos solucione el problema; al contrario”, añadió.

"La realidad es que vamos a remolque"

En este sentido, denuncian que las llamadas zonas de aceleración renovable pueden derivar en una liberalización del suelo sin suficiente control ambiental ni participación local. "La realidad es que vamos a remolque", lamentó el presidente.

Pese al reconocimiento, a la “buena voluntad” de la alcaldesa, Alis admite que la plataforma salió de la reunión sin buenas sensaciones. “No hay planteamientos que nos aseguren nada. La administración, por mucha inseguridad que quieras transmitir a Conselleria, tiene un mantra superior que dice que lo que toca es esto”, expresó.

A su juicio, el verdadero problema es estructural y supera el ámbito municipal. "Entendemos que no es solo un planteamiento autonómico, pero si no hay una respuesta desde el ámbito nacional, estas zonas de aceleración renovable van a permitir vía libre", advirtió.

En el caso concreto de Buñol, Alis recordó que el municipio dispone de unas 1.400 hectáreas cultivables, de las cuales apenas unas 229 hectáreas son de regadío, precisamente donde se concentran los proyectos planteados. “No hay ninguna justificación”, insistió.

Zona de el Farrajón en Buñol. / Levante-EMV

"No tenemos voz ni voto, no cuentan con nosotros"

La sensación de impotencia institucional es otra de las críticas que más repite el colectivo. “No tenemos voz ni voto. Las autoridades locales son las que mejor conocen el territorio, pero no les importa lo que pensamos ni las consecuencias; no cuentan con nosotros”, denunció.

"No nos queda más remedio que poner el cuerpo"

“Lo que no se defiende se pierde”, afirmó Alis. “Desafortunadamente no nos queda más remedio que poner el cuerpo para intentar que nos escuchen, y eso mismo se lo dijimos al conseller”.

La plataforma Salvemos Farrajón mantiene así su convocatoria de manifestación para este sábado 16 de mayo, con la que busca visibilizar el rechazo ciudadano a las macroinstalaciones energéticas previstas en el entorno de Farrajón.