Chiva destina casi 1,8 millones a la mejora de sus servicios de emergencia y Protección Civil

El Ayuntamiento de Chiva da un paso clave para reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias gracias a una inversión cercana a los 1,8 millones procedentes de fondos europeos FEDER. El pleno extraordinario celebrado este lunes ha aprobado la solicitud de una primera fase de ayudas por valor de 640.800 euros, destinada a renovar y ampliar vehículos, maquinaria y equipamiento de Protección Civil y servicios municipales.

La iniciativa forma parte del proyecto “RESILIA-FEDER: Área de reconstrucción y resiliencia territorial”, impulsado por la Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva, que busca mejorar la prevención, la coordinación y la actuación conjunta frente a situaciones críticas en toda la comarca.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha destacado la importancia de esta financiación asegurando que “los fondos europeos nos van a permitir contar con herramientas para una mayor resiliencia y preparación ante emergencias”.

Adquisiciones previstas

Entre las adquisiciones previstas destacan dos vehículos todoterreno 4x4 para Protección Civil, un vehículo de intervención rápida, dos furgonetas de transporte y cuatro barredoras con minicargadora y accesorio barredor. Además, el municipio incorporará desbrozadoras de mochila y motosierras de poda para actuaciones de emergencia y mantenimiento.

"La financiación europea cubrirá prácticamente la totalidad de esta primera fase, mientras que el ayuntamiento solo tendrá que realizar una aportación mínima", indican desde el consistorio. Además, el modelo de gestión diseñado por la Mancomunidad permitirá centralizar licitaciones y unificar recursos técnicos, agilizando así la llegada de los nuevos medios y mejorando la coordinación entre municipios ante posibles emergencias.

El plan contempla también futuras inversiones en sistemas de comunicaciones de emergencia, refuerzo energético de instalaciones críticas y medidas de protección frente a inundaciones mediante barreras de contención.