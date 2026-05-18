El PSPV de Buñol pide revisar el diseño del polígono del Cerrito y mantener suelo industrial

El PSPV-PSOE de Buñol ha presentado dos escritos de alegaciones y ha solicitado la convocatoria de un Pleno Extraordinario para abordar la Modificación número 14 de las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio, al considerar que existen “importantes dudas jurídicas, urbanísticas, económicas y técnicas sobre su tramitación actual”.

Desde el grupo socialista consideran que “la Modificación 14 no puede tramitarse de manera independiente de la Modificación 13”, ya que “la propia documentación municipal reconoce que ambas están directamente relacionadas” y que determinadas actuaciones necesitan de esa modificación estructural para disponer de “plena cobertura legal”. Por ello, solicitan “paralizar temporalmente la tramitación y realizar una valoración conjunta e integrada de ambas modificaciones para evitar contradicciones y posibles problemas de legalidad futura”.

Las alegaciones registradas por el PSPV-PSOE recogen además “numerosas propuestas y observaciones concretas sobre el futuro urbanístico de Buñol”. Entre ellas, plantean revisar “el tratamiento urbanístico del barranco de Los Mudos y otras zonas verdes previstas” que, según los socialistas, “presentan dificultades reales para su desarrollo y mantenimiento por parte del ayuntamiento”.

"Mantener suelo industrial en el polígono del Llano"

También solicitan “mantener suelo industrial en diferentes áreas del municipio”, como las parcelas del polígono del Llano o los antiguos terrenos deportivos de Valenciana de Cementos, al considerar que “pueden ser importantes para el desarrollo económico y la actividad empresarial de Buñol”.

Otra de las cuestiones destacadas es la situación del antiguo matadero municipal. El PSPV-PSOE propone “mantener este espacio como suelo residencial para facilitar en el futuro la construcción de vivienda pública”, frente a la propuesta actual de destinarlo a equipamiento dotacional.

"Problemas en accesos al polígono industrial del Cerrito"

Las alegaciones también advierten de “problemas de diseño y accesos en el polígono industrial del Cerrito”, donde reclaman “incluir el vial de emergencia comprometido con trabajadores, empresas y representantes sindicales”, además de “mejorar la conexión con el polígono del Rincón”.

El portavoz socialista, Aurelio Palmer, ha señalado que “estamos hablando de decisiones que marcarán el futuro urbanístico de Buñol durante muchos años y creemos que deben hacerse con todas las garantías jurídicas, con transparencia y escuchando a vecinos, propietarios y colectivos afectados”.

La solicitud de Pleno Extraordinario ha sido registrada por cuatro concejales de la corporación municipal, “los dos representantes del PSPV-PSOE y los dos de IAB”, con el objetivo de que el ayuntamiento debata expresamente “la paralización de la Modificación 14 hasta que exista una tramitación simultánea y coordinada con la Modificación 13, tal y como contempla la legislación urbanística autonómica”.