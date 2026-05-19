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Sostenibilidad

Zarra instala su primer punto de recarga para vehículos eléctricos

El consistorio destina más de 41.000 euros a la instalación de un punto de recarga doble, que estará operativo en la carretera de Ayora y contará con la ejecución de Charging Together SL

Primer punto de recarga para vehículos eléctricos en Zarra.

Primer punto de recarga para vehículos eléctricos en Zarra. / A. Zarra

Laura Florentino

Laura Florentino

Zarra

El Ayuntamiento de Zarra instalará el primer punto de recarga para vehículos eléctricos del municipio, una actuación con la que el consistorio busca avanzar en la modernización de servicios y reforzar su apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural.

La infraestructura, en la que ya se trabaja estos días, estará ubicada en la carretera de Ayora, junto al Parque de los Lagos, y contará con un punto de recarga doble de uso público destinado tanto a la ciudadanía como a visitantes y conductores que transitan por la comarca. La actuación supone una inversión superior a los 41.000 euros y será ejecutada por la empresa Charging Together SL.

Desde el consistorio destacan que esta nueva dotación permitirá ampliar los servicios disponibles en la localidad y contribuirá a proyectar una imagen de Zarra ligada a la innovación y al futuro.

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"Infraestructuras que nos conecten con la modernidad"

El alcalde del municipio, Raúl Martínez, ha señalado que “es importante seguir incorporando infraestructuras que nos conecten con la modernidad y las nuevas necesidades de movilidad”. Además, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando “para ofrecer más servicios y demostrar que vivir en un pueblo pequeño no significa quedarse atrás”.

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