Olores químicos y cierres repetidos en la guardería de Alborache: investigan posibles vertidos en el alcantarillado

La guardería municipal de Alborache acumula ya varios episodios de cierre en los últimos meses, primero por problemas de calefacción y, más recientemente, por la aparición reiterada de fuertes olores procedente de la red de saneamiento que apuntan a posibles vertidos de hidrocarburos. La situación ha generado preocupación entre las familias y críticas desde la oposición, que denuncia en declaraciones a Levante-EMV "falta de transparencia" por parte del equipo de gobierno.

El último episodio se produjo a comienzos de mayo, cuando el Ayuntamiento de Alborache, informó de la detección de nuevos vertidos en varias zonas del municipio, concretamente en la calle San Antonio, calle Ronda, calle de Abajo y avenida de Valencia. Como medida preventiva, el consistorio decidió suspender las clases en la escuela infantil municipal.

Un día después, la Sociedad Aguas de Valencia confirmó que el aviso se recibió el 6 de mayo a las 21 horas tras detectarse un "fuerte olor a un producto químico indeterminado" en la guardería. Técnicos de la empresa inspeccionaron la red de saneamiento y detectaron "olor característico a hidrocarburos", por lo que se procedió a tomar muestras para analizar su composición y tratar de localizar el origen del vertido.

Proyecto para instalar detectores de residuos

Desde el ayuntamiento se aseguró que, junto con Agua de Valencia, se está trabajando en un proyecto para instalar detectores de residuos en la red de alcantarillado que permitan identificar futuros episodios y localizar su procedencia.

Sin embargo, desde el PSPV de Alborache cuestionan la gestión de la situación y aseguran que los episodios se han repetido en varias ocasiones sin que todavía se haya aclarado el origen del problema.

El portavoz socialista, Vicente Darder, explica a este diario que "es la tercera vez que pasa en un par de meses" y recuerda que la guardería ya sufrió anteriormente varios cierres por problemas de calefacción. "La calefacción ya no es problema, pero ahora de vez en cuando se está cerrando por este vertido, que no afecta solo a la guardería porque sale por las tuberías de desagües", señala.

Darder sostiene además que existen dudas sobre el seguimiento institucional del caso. "Hemos solicitado por registro de entrada los informes del Seprona, pero no nos consta que se hayan puesto en contacto ni con ellos ni con la Conselleria", afirma. El edil asegura también que ha solicitado en varias ocasiones acceso a los informes técnicos sin obtener respuesta. "No me han facilitado el informe y lo he pedido varias veces", denuncia.

"El origen del problema debería estar ya más acotado"

El portavoz socialista considera que, tras varios episodios similares, el origen del problema debería estar ya más acotado. "Si han sido tres veces ya tendrán claro de dónde viene. Hay muy poquitos colectores en el pueblo", apunta.

La preocupación vecinal también ha aumentado por la intensidad de los olores detectados durante algunos episodios. Según Darder, "hay gente que se ha ido con mareos por un olor a disolvente fortísimo". A su juicio, el hecho de que se suspendan las clases en la guardería evidencia la gravedad potencial de la situación. "Para que suspendan clases y todo en la guardería... hasta tres veces la han suspendido", añade.

Desde la oposición critican además la falta de información pública sobre el avance de las investigaciones. "Hay mucha opacidad con este tema", afirma Darder, quien lamenta que "siempre dicen lo mismo, que están trabajando y que duran varios días", sin que se hayan explicado todavía las causas concretas de los vertidos ni las actuaciones previstas para evitar nuevos episodios.

Mientras continúan las analíticas y el seguimiento de la red de saneamiento, las familias esperan respuestas definitivas sobre un problema que mantiene la inquietud en el municipio y que ya ha afectado en varias ocasiones al funcionamiento normal de la escuela infantil municipal.

Este diario ha solicitado consultas a fuentes consistoriales, pero al cierre de la edición no hemos obtenido respuesta.