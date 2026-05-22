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Cultura

El nuevo conservatorio de Cofrentes, un hito cultural para la comarca, finaliza sus obras

El nuevo conservatorio municipal de Cofrentes busca dinamizar social y culturalmente la comarca, además de fijar población y atraer a jóvenes

Interior del conservatorio de música de Cofrentes.

Interior del conservatorio de música de Cofrentes. / Levante-EMV

Laura Florentino

Laura Florentino

Cofrentes

El municipio de Cofrentes ultima ya las obras de rehabilitación del edificio histórico que albergará este nuevo espacio educativo y cultural, una infraestructura que supondrá un hito para toda la comarca.

El proyecto, denominado “Rehabilitación de edificio en centro histórico para uso de conservatorio musical de Cofrentes”, ha contado con una adjudicación de 1.053.135 euros, de los cuales hasta 445.908 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y FEDER, dentro del programa impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España.

Plazo de ejecución de 16 meses

La actuaciones se han desarrollado durante un plazo de ejecución de 16 meses en el inmueble que anteriormente acogía la Escuela de Música Comarcal "El Valle". La intervención ha permitido restaurar y adaptar el edificio para convertirlo en un conservatorio plenamente equipado y adaptado a la normaltiva vigente.

El futuro Conservatorio Municipal de Música de Cofrentes ampliará la oferta educativa de la población, además de generar un nuevo espacio para el ocio, la formación y la dinamización social de la comarca. Desde el consistorio destacan también el impacto positivo que puede tener en la fijación de población y en el atractivo residencial del municipio para familias y jóvenes.

El alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia, ha señalado en declaraciones a Levante-EMV que la obra se encuentra ya en su recta final. "Ahora mismo estamos a punto de finalizar un conservatorio, que está ya acabándose, que es un obra importante que le va a aportar mucho al municipio", explicó.

Finalización de obras prevista para este mismo mes

Honrubia destacó además que el centro "cumple con toda la normativa" y ha sido posible gracias a la financiación europea. Según avanzó, la finalización de las obras está prevista para este mismo mes, momento en el que el ayuntamiento iniciará el proceso de licitación para su gestión.

El nuevo conservatorio de Cofrentes, un hito cultural para la comarca, finaliza sus obras.

El nuevo conservatorio de Cofrentes, un hito cultural para la comarca, finaliza sus obras. / Levante-EMV

"Haremos una licitación para sacarlo a concurso"

"El consistorio como tal es complicado que lo gestion directamente, así que lo que haremos será sacarlo a concurso", indicó el alcalde. En este sentido, recordó que ya existe una escuela de música consolidada en la comarca, que podría integrarse en el nuevo proyecto educativo.

El alcalde también apuntó que, siguiendo la experiencia de otros municipios, el objetivo a largo plazo es que el conservatorio pueda acabar integrándose en la red educativa de la Generalitat Valenciana y depender directamente de la Conselleria de Educación.

"Era un edificio municipal y con la subvención lo hemos restaurado y convertido en conservatorio", subrayó Honrubia, quien calificó esta actuación como "la más inminente" de las inversiones actualmente en marcha en la localidad.

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La apertura del conservatorio supondrá un avance histórico para el Valle de Ayora-Cofrentes, una comarca que hasta ahora no disponía de un centro oficial de estas características para la formación musical reglada.

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