Buñol solicita la declaración de la Cueva del Turche como Paraje Natural Municipal

El Ayuntamiento de Buñol ha dado un paso más en la protección de la Cueva del Turche. El Pleno municipal aprobó este martes solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente la declaración de este enclave como Paraje Natural Municipal, con el objetivo de reforzar su conservación y ordenar el uso turístico de uno de los espacios naturales más visitados de la localidad.

La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Virginia Sanz, se apoya en el Estudio Medioambiental de Parajes y Usos Turísticos elaborado por el ayuntamiento. Este informe analiza la situación de los principales espacios naturales del municipio y plantea medidas para compatibilizar la actividad turística y recreativa con la preservación del entorno.

El estudio ha sido financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística “Senda Verde” de Buñol, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

Buñol inicia los trámites para declarar la Cueva del Turche como Paraje Natural Municipal. / Turisme Comunitat Valenciana

La intención del Consistorio es avanzar hacia una regulación más sólida del paraje para ordenar las visitas, proteger sus valores naturales y patrimoniales y garantizar un uso compatible con su conservación.

La alcaldesa, Virginia Sanz, aseguró que esta aprobación representa “el primer paso para proteger Turche medioambientalmente” y recordó que el consistorio ya había iniciado actuaciones previas mediante la ordenanza reguladora de uso y convivencia del paraje.

“Lo primero que hicimos en Turche fue crear una ordenanza reguladora de uso y convivencia, porque era necesario establecer unas normas claras para el uso del espacio. Pero si algo tenemos claro es que la protección real de este paraje pasa por su declaración como Paraje Natural Municipal”, afirmó.

"No pretende limitar el acceso al entorno"

Sanz insistió en que esta figura de protección no pretende limitar el acceso al entorno, sino garantizar un uso responsable y sostenible. “Turche forma parte de la identidad de Buñol. Queremos que la gente pueda seguir disfrutándolo, pero con una regulación que nos permita cuidar el paraje, evitar su deterioro y preservar sus valores naturales”, añadió.

Cueva del Turche de Buñol. / Turisme Comunitat Valenciana

El informe técnico destaca que la Cueva del Turche posee un importante valor ambiental, paisajístico, hídrico y patrimonial. En la zona se han identificado hábitats de interés, especies protegidas de flora y fauna, así como elementos arqueológicos, etnográficos y patrimonio vinculado al agua y a la historia industrial del municipio.

Protección específica del entorno

La declaración como Paraje Natural Municipal permitiría establecer una protección específica para el entorno, regular los usos públicos y mejorar la gestión y conservación del espacio. Tras la aprobación plenaria, el ayuntamiento remitirá ahora la solicitud y la documentación técnica a la Conselleria, que deberá estudiar la propuesta e iniciar, en su caso, el procedimiento correspondiente.

La alcaldesa también recordó que esta iniciativa fue trasladada recientemente al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante su visita a Buñol.

El Consistorio enmarca esta actuación dentro de una estrategia más amplia de protección y ordenación de los espacios naturales del municipio, que también contempla impulsar la declaración de El Carcalín como Paraje Natural Municipal.