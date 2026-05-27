El futuro mercado municipal de Ayora culminará con 1,5 millones de inversión de la Diputación

La Diputación de Valenciafinanciará la última fase de construcción del futuro mercado municipal de Ayora con una inversión de 1.575.000 euros a través del Pla Obert, el principal programa inversor de la institución provincial.

El proyecto permitirá culminar la rehabilitación de la histórica casa solariega de los Buitrones, situada en plena plaza Mayor, donde se ubicará el nuevo mercado municipal. Las obras ya han salido a licitación y contarán con un plazo de ejecución previsto de doce meses.

La actuación contempla la restauración de las fachadas del edificio, una vez completada la estabilización estructural y la instalación de la cubierta, así como la adecuación de la planta baja para albergar el mercado, destinado tanto a la venta minorista como al consumo dentro del propio recinto.

"Ejemplo claro de proyecto de legislatura"

La vicepresidenta de la Diputación y coordinadora del Pla Obert, Natàlia Enguix, destacó que “el nuevo mercado de Ayora es el ejemplo claro de proyecto de legislatura”, comparable a otras grandes actuaciones impulsadas en municipios valencianos.

Según Enguix, se trata de “una gran actuación como la del cine California en Castelló o la plaza Vicente Barberá en Manises que sería difícil acometer sin un plan a cuatro años que ofrezca tiempo y recursos a los ayuntamientos para planificar, licitar y ejecutar los trabajos”.

La vicepresidenta provincial subrayó además que este tipo de proyectos “mejoran la calidad de vida de las personas que habitan nuestros pueblos y ciudades”, al tiempo que puso en valor otras actuaciones de menor tamaño vinculadas a infraestructuras y servicios básicos.

Espacio de restauración en la planta baja

El nuevo mercado contará con un espacio de restauración en la planta baja, junto a los puestos comerciales y los aseos. Además, el edificio dispondrá de almacenes y cuarto de instalaciones en el sótano, mientras que las dos plantas superiores quedarán diáfanas para usos múltiples.

La actuación forma parte de las tres nuevas obras que se pondrán en marcha en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes con financiación del Pla Obert, cuya inversión conjunta ronda los dos millones de euros.