Buñol aprueba una moción de la oposición para solicitar ser zona de mercado residencial tensionado

El Ayuntamiento de Buñol ha aprobado en pleno una moción presentada por el PSPV para solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, una medida que busca facilitar herramientas para frenar el incremento del precio de la vivienda y favorecer el acceso al alquiler asequible.

La propuesta obtuvo previamente dictamen favorable en la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Políticas Inclusivas, Educación, Turismo, Deportes y Sanidad, y salió adelante en el pleno con la mayoría de votos a favor y cinco en contra, tras rechazarse una enmienda presentada por el Partido Popular.

"Se ha convertido en un problema estructural"

Durante la defensa de la moción, el portavoz socialista, Aurelio Palmer, alertó de que el acceso a la vivienda se ha convertido ya en un problema estructural en el municipio.

“En Buñol el encarecimiento sostenido del acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, está generando dificultades crecientes para una parte importante de la población, especialmente para jóvenes, personas trabajadoras y familias con rentas bajas que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler”, afirmó.

El portavoz socialista explicó que la declaración como zona tensionada permitiría activar medidas previstas legalmente para moderar los precios del alquiler, reforzar la estabilidad de los arrendatarios e incentivar fiscalmente el alquiler asequible.

La moción aprobada contempla solicitar a la Generalitat el inicio de los trámites necesarios para declarar Buñol como mercado residencial tensionado, instar a la administración autonómica a agilizar el procedimiento y promover la colaboración de los servicios técnicos municipales en la elaboración de la documentación necesaria.

El PSPV defendió la necesidad de actuar de forma inmediata ante la falta de oferta residencial. “En Buñol disponibles a fecha de hace apenas un mes había dos o tres viviendas de alquiler en los portales inmobiliarios”, señaló, añadiendo que los precios “oscilan entre los 750 y los 1.180 euros mensuales”, una cifra que, según indicó, “supera de media los salarios”.

“Hace más de 20 años que no se construye vivienda"

Además, denunció la ausencia de nuevas promociones de vivienda en el municipio. “Hace más de 20 años que no se construye vivienda en Buñol. Vivienda asequible no se construye nada, los solares municipales están en ‘stand by’ y no hay ninguna propuesta firme para convertirlos en vivienda de protección oficial”, afirmó. “Hace falta actuar. Va a ir a más, no va a ir menos”, concluyó.

Por su parte, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, anunció la presentación de una enmienda por parte del Partido Popular para modificar la moción y limitarla a la realización de un estudio técnico previo sobre la situación de la vivienda en el municipio.

“La propuesta que llevamos nosotros desde el PP es suprimir los puntos primero, segundo y cuarto y quedarnos con el tercero, porque lo que tenemos que saber es a lo que nos acogemos cuando solicitamos que Buñol se declare como municipio de mercado tensionado”, explicó.

Sanz defendió que antes de solicitar la declaración es necesario contar con datos objetivos y analizar si esta medida resolvería realmente el problema de acceso a la vivienda.

"No vas a dar solución al problema que tenemos”

“El problema es que no hay vivienda. Hace más de 20 años que no se construye vivienda en Buñol. ¿Qué oferta tenemos? No hay oferta”, aseguró. “Tú puedes establecer un límite, pero no vas a dar solución al problema que tenemos hoy”.

La alcaldesa también advirtió del aquiler de habitaciones y defendió que la solución pasa por incrementar el parque residencial y promover vivienda social. “La clave está en construir vivienda social y generar suelo donde podamos construir y edificar como hace 20 años”, señaló.

Sanz insistió en que el PP no rechazaba de forma frontal la posibilidad de declarar Buñol como zona tensionada, pero sí reclamaba un análisis técnico previo. “No digo que no se declare municipio con mercado residencial tensionado. He dicho que hagamos el estudio”, remarcó.

Sin embargo, el portavoz socialista rechazó la enmienda planteada por el PP al considerar que retrasaba la adopción de medidas concretas frente al problema de la vivienda.

"La principal cuestión es que hay que hacer algo"

“No estamos de acuerdo con la propuesta que presenta el PP. La principal cuestión es que hay que hacer algo”, afirmó Aurelio, quien criticó que “no se genera en este pueblo ningún tipo de alternativa ni para que se construya, ni para que haya vivienda asequible, ni para que el ayuntamiento intervenga”.

El socialista aseguró además que las enmiendas populares “solo buscaban evitar que en Valencia supieran que están en minoría y que no tienen ninguna alternativa para dar solución a este gravísimo problema”.

La enmienda presentada por el Partido Popular fue rechazada con siete votos en contra y cinco a favor. Posteriormente, la moción del PSPV quedó aprobada por siete votos favorables frente a cinco votos en contra.