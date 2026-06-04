Buñol se incorpora al circuito de los Goya con una nueva cita dedicada al cortometraje inclusivo

Buñol continúa ampliando su oferta cultural y cinematográfica con una nueva propuesta que conectará al municipio con uno de los principales circuitos del cortometraje español. El próximo 26 de junio, a partir de las 19:00 horas, el Palacio de la Música será escenario de la primera edición de “La Noche Más Corta & K-Lidoscopi / Sección Tràveling Buñol”, una iniciativa que acercará al público una selección de cortometrajes relacionados con el proceso de preselección de los Premios Goya.

El anuncio se realizó durante la clausura del festival Vivir de Cine, que puso fin a su programación con la proyección de la película 'I Swear'. La nueva actividad supone un paso más en la estrategia cultural impulsada por el ayuntamiento para consolidar a Buñol como un referente audiovisual en la provincia de Valencia.

La iniciativa surge de la colaboración entre la Concejalía de Cultura y el Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi de Cullera, uno de los certámenes calificadores para los Premios Goya. Dentro de su decimoquinta edición, el festival ha creado la Sección Tràveling, un proyecto itinerante destinado a difundir el cortometraje en diferentes municipios valencianos.

Buñol inaugurará esta nueva sección, convirtiéndose en la primera localidad que acoge una programación diseñada para acercar algunas de las mejores producciones nacionales a nuevos públicos.

Cine inclusivo y participación ciudadana

La programación incluirá la proyección de cinco cortometrajes seleccionados por la organización de K-Lidoscopi. Todas las obras comparten una temática centrada en el cine inclusivo, abordando cuestiones relacionadas con la diversidad, la integración social y la igualdad de oportunidades.

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha destacado la relevancia de que el municipio forme parte de este proyecto pionero. Según ha señalado, la iniciativa “sitúa a Buñol dentro de los circuitos más destacados del cine español y nos acerca a referentes tan importantes como los Premios Goya”.

Inauguración de una nueva edición de K-lidoscopi en Cullera. / Levante-EMV

Además, la primera edil ha subrayado la apuesta municipal por la cultura audiovisual. “Desde el consistorio seguimos apostando por una programación cultural de calidad, capaz de ofrecer a nuestros vecinos y vecinas propuestas de prestigio y experiencias únicas vinculadas al mundo audiovisual”, ha afirmado.

El proyecto comenzó a gestarse tras diversos encuentros entre la Concejalía de Cultura y el director del Festival K-Lidoscopi, Julio Martí, con la participación del técnico municipal de Cultura, Joan Carles Roselló. Aquellas primeras conversaciones terminaron convirtiéndose en una colaboración estable que permitirá acercar a Buñol algunas de las producciones más destacadas del panorama del cortometraje nacional.

En este sentido, la concejala de Cultura, Tamara Díaz, ha valorado positivamente el trabajo realizado para hacer realidad la iniciativa. “Es un ejemplo de cómo el trabajo constante y la búsqueda de nuevas oportunidades culturales acaba dando frutos”, ha señalado.

Díaz también ha puesto en valor la relevancia de esta colaboración para el municipio. “Para Buñol supone un orgullo convertirnos en la primera sede de la Sección Tràveling y establecer un vínculo con un festival tan reconocido como K-Lidoscopi, lo que permitirá seguir enriqueciendo la programación de Vivir de Cine y acercar propuestas de gran calidad a nuestro municipio”, ha explicado.

El público también decidirá

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será la implicación directa del público. Tras las proyecciones se celebrará un coloquio abierto con representantes del Festival K-Lidoscopi, encabezados por su director, Julio Martí, así como profesionales del sector audiovisual valenciano y una personalidad invitada del ámbito cinematográfico.

Los asistentes también podrán votar su cortometraje favorito. Los resultados se incorporarán a las valoraciones recogidas posteriormente en la Sección Perspectiva del festival y formarán parte del proceso que determinará el fallo final de K-Lidoscopi, cuyo palmarés se anunciará el próximo 3 de octubre durante la gala de clausura que tendrá lugar en el Auditorio de Cullera.

“Queremos que el público no sea solo espectador, sino también parte activa de la experiencia”, ha añadido Díaz. “La posibilidad de participar en el coloquio y votar los cortometrajes convierte esta cita en una propuesta cultural mucho más participativa y enriquecedora para la población”.

Con esta nueva iniciativa, Buñol refuerza su vínculo con el mundo del cine y abre una nueva ventana para que los aficionados al audiovisual puedan disfrutar de producciones de primer nivel en un entorno cercano, participativo y comprometido con los valores de la inclusión.