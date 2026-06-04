Buñol inicia las obras del nuevo vial de emergencias del polígono El Rincón para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Buñol ha iniciado este miércoles las obras del nuevo vial de emergencias del polígono industrial El Rincón, una infraestructura clave para mejorar la seguridad de la zona y garantizar una vía alternativa de acceso y evacuación en caso de incidentes.

La actuación da respuesta a una demanda histórica del tejido empresarial del polígono, que hasta ahora contaba con un único acceso, una circunstancia que limitaba la capacidad de respuesta ante posibles emergencias. Con la construcción de este nuevo vial se reforzarán las condiciones de seguridad tanto para las empresas instaladas en el área como para las personas que desarrollan allí su actividad laboral.

"Refuerza la capacidad de respuesta"

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha subrayado la importancia de esta intervención para el conjunto del área industrial. “El nuevo vial permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente y facilitar una evacuación más ágil en caso de emergencia”, ha explicado.

Al acto de inicio de las obras han asistido el director general de Industria, Julio Delgado; la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz; el concejal de Desarrollo Económico y Empresarial, Mario Alís; el inspector de Trabajo, Rafael Martínez; la directora territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Pilar Fuentes; representantes de las empresas Platos Tradicionales, Cárnicas Medina y Faerch; miembros de la comisión de seguridad del polígono; representantes sindicales; responsables de prevención; efectivos de bomberos y representantes de ADIF.

Durante el encuentro, Sanz destacó el trabajo coordinado que ha hecho posible la puesta en marcha de esta actuación. “Hoy es un día simbólico que demuestra que el trabajo en equipo y el esfuerzo por alcanzar un objetivo concreto dan sus frutos”, ha señalado.

Plan de actuaciones hace tres años

La alcaldesa recordó además que esta obra forma parte del plan de actuaciones diseñado por el ayuntamiento para el polígono El Rincón hace casi tres años y que se encuentra prácticamente ejecutado en su totalidad. Entre las iniciativas incluidas en este programa figuran las obras del camino del Ruedo, el propio vial de emergencias y el proyecto de ampliación del polígono, actualmente en desarrollo.

Con esta nueva infraestructura, el ayuntamiento "continúa avanzando en la modernización y mejora de El Rincón, consolidándolo como un espacio empresarial más seguro, accesible y preparado para afrontar cualquier situación de emergencia", indican desde el consistorio.