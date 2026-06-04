La Tomatina de Buñol se prepara para su 79 edición con 150.000 kilos de tomates

La sede de la Diputación de Valencia ha acogido este jueves la presentación oficial de la 79 edición de La Tomatina, que volverá a convertir a Buñol en el epicentro mundial de la diversión el próximo 26 de agosto. La emblemática batalla contará 150.000 kilos de tomates y pondrá el foco en la inclusión y la accesibilidad como principales novedades.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz; el concejal de Fiestas, Sergio Galarza; y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.

Durante su intervención, Virginia Sanz destacó el carácter internacional de una celebración que definió como "la fiesta más internacional de la Comunitat Valenciana". La alcaldesa recordó que la Tomatina alcanza ya su 79 edición manteniendo intacta su esencia: "Es un acontecimiento único que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo sin perder su espíritu alegre, abierto y acogedor".

Sanz puso en valor el papel fundamental de los vecinos y vecinas de Buñol en el éxito de la fiesta. "La Tomatina no sería lo que es hoy sin la implicación absoluta de todos los buñoleros y buñoleras. Son nuestros vecinos quienes, con su esfuerzo, hospitalidad y pasión, sostienen esta fiesta", afirmó.

Apuesta decidida por la inclusión

La alcaldesa señaló además que la edición de 2026 estará marcada por una apuesta decidida por la inclusión. "Queremos que la Tomatina siga siendo una fiesta por y para todos, accesible, acogedora y participativa, donde cualquier persona pueda sentirse parte de esta gran experiencia", subrayó.

Tomatina de 2025 en una imagen de archivo. / Germán Caballero / LEV

"La Tomatina se hace por y para el pueblo"

Por su parte, Sergio Galarza destacó el trabajo que existe detrás de una celebración que atrae cada año a miles de visitantes procedentes de todo el mundo. "Esta fiesta no sería absolutamente nada sin los buñoleros y las buñoleras. La Tomatina se hace por y para el pueblo", aseguró.

El concejal de Fiestas recordó que la organización ya trabaja intensamente en la histórica 80ª edición que se celebrará en 2027. "Llevamos varios años preparando no solo la edición de este año, sino el gran hito que tenemos a la vuelta de la esquina: la edición número 80", explicó.

Nueva imagen de la página web oficial

Entre las novedades anunciadas, Galarza presentó la nueva imagen de la página web oficial de la fiesta, más moderna y accesible, y destacó la creciente repercusión mediática del evento. Según indicó, en la pasada edición se acreditaron más de 483 periodistas.

Retransmisión de RTVE y documental especial del 80 aniversario

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la confirmación de un acuerdo con RTVE para la retransmisión de la Tomatina 2026. "Hoy podemos anunciar que Radio Televisión Española retransmitirá la Tomatina de 2026", señaló Galarza. Además, la corporación pública realizará un documental especial sobre el 80 aniversario de la fiesta, cuya emisión está prevista para 2027.

La inclusión volvió a ocupar un lugar destacado en su discurso. El edil explicó que el ayuntamiento trabaja junto a la creadora de contenido y activista por la accesibilidad Regina Martínez (@nimasnimano) para avanzar hacia una fiesta plenamente accesible. "La fiesta tiene que ser un espacio diverso donde todos y todas cabemos y donde todas las personas, sin excepción, puedan participar y disfrutar", afirmó.

La Tomatina, que reúne a miles de personas cada año, es el principal símbolo del municipio. / ED

"La Tomatina es una celebración universal"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, destacó la dimensión internacional alcanzada por una celebración nacida en las calles de Buñol. "La Tomatina ha conseguido algo que muy pocas fiestas pueden decir: convertirse en una celebración universal", señaló.

Mompó subrayó que miles de personas de diferentes países, culturas e idiomas comparten cada año una misma experiencia en Buñol. "Es una de las imágenes más reconocibles de España en el exterior y una de las grandes tarjetas de presentación de la Comunitat Valenciana", aseguró.

El presidente provincial defendió el respaldo institucional a la fiesta y recordó que la Diputación continúa financiando la adquisición de los tomates utilizados en la celebración. "Ayudar a la Tomatina es reforzar una parte fundamental de nuestra identidad colectiva", afirmó.

Asimismo, elogió el esfuerzo realizado por el ayuntamiento en materia de accesibilidad. "Las sociedades avanzan cuando rompen barreras y las fiestas también. Una tradición es más fuerte cuando es más abierta y una fiesta es mejor cuando puede ser compartida por todas y todos", manifestó.

La cuenta atrás para la gran batalla ya ha comenzado. A poco más de dos meses para la celebración, Buñol se prepara para recibir nuevamente a miles de participantes en una edición que combinará tradición, proyección internacional e inclusión, consolidando el legado de una fiesta que, a las puertas de su 80 aniversario, sigue siendo uno de los mayores símbolos festivos y turísticos de la provincia de Valencia.