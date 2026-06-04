Iberdrola niega que la incidencia de Cofrentes fuera un accidente y destaca que "no tuvo impacto en trabajadores ni medioambiente"

La plataforma Tanquem Cofrents ha denunciado que la central nuclear de Cofrentes ha registrado una incidencia que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), una calificación que, según la organización, convierte este episodio en “el accidente más grave en una central nuclear española desde 2007”.

La entidad recuerda que hace unos días informó de una parada no programada de la planta durante 20 días, iniciada el pasado 1 de mayo, para reparar una avería cuya naturaleza, según señala, no había sido explicada ni por Iberdrola, propietaria de la instalación, ni por el CSN.

Según explica Tanquem Cofrents, durante esa parada se detectó una segunda incidencia que afectaba a una válvula de aislamiento de vapor principal (MSIV), un componente perteneciente al circuito primario de la central por el que circula agua altamente radiactiva.

La plataforma asegura que la información conocida posteriormente revela que el problema no afectaba a una única válvula, sino al conjunto de las ocho válvulas de este tipo existentes en la central. Según detalla, el fallo provocaba que algunas de ellas, tras recibir la orden de cierre, volvieran a abrirse de forma inmediata. Asimismo, afirma que la causa habría sido un defecto de fabricación que afectaba a todo un lote de estas piezas, instaladas durante la última parada de recarga y mantenimiento de la planta, finalizada en noviembre de 2025.

Desde Tanquem Cofrents consideran especialmente preocupante que esta anomalía no fuera detectada durante el periodo en que la central permaneció parada para realizar tareas de revisión y mantenimiento. En este sentido, sostienen que “es altamente significativo que, a pesar de tener parada la central más de un mes durante el cual se supone que se hacen miles de comprobaciones y operaciones de mantenimiento, no se detectara el problema que afectaba a unas piezas cruciales para el buen funcionamiento de la central”.

"Pone aún más en manifiesto el riesgo para la seguridad de la ciudadanía"

La organización añade que esta circunstancia “elimina cualquier confianza que se pudiera tener en la operación de la central y pone aún más en manifiesto el riesgo para la seguridad de la ciudadanía que supone el funcionamiento de esta central”.

“La avería más grave en una central nuclear en España desde 2007”

En relación con la clasificación del incidente, la plataforma destaca que el CSN ha situado la avería en el nivel 2 de la escala INES. A su juicio, ello la convierte en “la avería más grave en una central nuclear en España desde 2007”, cuando un incidente en la central de Ascó I provocó la liberación al exterior de partículas radiactivas y fue igualmente calificado con el mismo nivel.

“No es más que el último de una serie continua”

Para Tanquem Cofrents, este episodio “no es más que el último de una serie continua” de incidentes y demuestra que la central, que cumple este año 42 años de funcionamiento, “está vieja, deteriorada y además mal gestionada”.

Por todo ello, la plataforma reclama el cierre inmediato de la instalación valenciana y del resto de centrales nucleares. La organización fundamenta esta petición en “obvios motivos de seguridad”, así como en razones económicas, de ahorro de agua, de soberanía energética y de reducción del volumen de residuos radiactivos que deberán gestionar las generaciones futuras.

Respuesta de Iberdrola

Iberdrola ha respondido a la plataforma Tanquem Cofrents sobre la incidencia registrada en la central nuclear, después de que reclamaran su cierre inmediato de la instalación tras conocerse la clasificación del suceso como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

La compañía subraya que “no ha habido ningún accidente en la central de Cofrentes” y explica que la anomalía fue detectada durante unas pruebas realizadas mientras la planta permanecía desconectada por trabajos de mantenimiento programados. Según explica en una nota informativa difundida el 3 de junio, “el pasado 2 de mayo de 2026, de acuerdo con los procedimientos establecidos, la central nuclear de Cofrentes notificó al Consejo de Seguridad Nuclear la detección de anomalías, durante las pruebas funcionales de actuación de cierre automático de varias válvulas de aislamiento de vapor principal”.

Asimismo, destaca que “la central se encontraba, en dicho momento, en parada fría programada y desconectada de la red, para la realización de actividades de mantenimiento planificadas”.

La compañía también señala que la anomalía quedó resuelta durante la propia parada programada mediante la sustitución de los equipos afectados. Estos componentes habían sido renovados durante la última recarga y parada de mantenimiento de la central, concluida en noviembre de 2025.

Tras analizar la información técnica disponible, el Consejo de Seguridad Nuclear clasificó el suceso como nivel 2 en la escala INES. El organismo regulador precisó que “el suceso no tuvo consecuencias para los trabajadores, el público o el medioambiente”.

Según la explicación ofrecida por el CSN, durante la parada de la central y una vez alcanzada la condición de parada fría, los operadores procedieron al cierre de las ocho válvulas de aislamiento de vapor principal. “Una vez cerradas, algunas de ellas volvieron a abrir, por lo que finalmente llevaron a cabo el cierre por mecanismos alternativos”, señala el organismo.

Por su parte, Iberdrola destaca que “la anomalía quedó resuelta en la propia parada programada con la sustitución de los equipos afectados, que habían sido renovados en la recarga anterior”. La compañía recuerda además que “la central opera con plena normalidad tras su parada planificada, conectada de nuevo a la red desde el 17 de mayo”.