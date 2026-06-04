La plataforma Tanquem Cofrents denuncia una incidencia en la central nuclear: "la más grave desde 2007"

La plataforma Tanquem Cofrents ha denunciado que la central nuclear de Cofrentes ha registrado una incidencia que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), una calificación que, según la organización, convierte este episodio en “el accidente más grave en una central nuclear española desde 2007”.

La entidad recuerda que hace unos días informó de una parada no programada de la planta durante 20 días, iniciada el pasado 1 de mayo, para reparar una avería cuya naturaleza, según señala, no había sido explicada ni por Iberdrola, propietaria de la instalación, ni por el CSN.

Según explica Tanquem Cofrents, durante esa parada se detectó una segunda incidencia que afectaba a una válvula de aislamiento de vapor principal (MSIV), un componente perteneciente al circuito primario de la central por el que circula agua altamente radiactiva.

La plataforma asegura que la información conocida posteriormente revela que el problema no afectaba a una única válvula, sino al conjunto de las ocho válvulas de este tipo existentes en la central. Según detalla, el fallo provocaba que algunas de ellas, tras recibir la orden de cierre, volvieran a abrirse de forma inmediata. Asimismo, afirma que la causa habría sido un defecto de fabricación que afectaba a todo un lote de estas piezas, instaladas durante la última parada de recarga y mantenimiento de la planta, finalizada en noviembre de 2025.

Desde Tanquem Cofrents consideran especialmente preocupante que esta anomalía no fuera detectada durante el periodo en que la central permaneció parada para realizar tareas de revisión y mantenimiento. En este sentido, sostienen que “es altamente significativo que, a pesar de tener parada la central más de un mes durante el cual se supone que se hacen miles de comprobaciones y operaciones de mantenimiento, no se detectara el problema que afectaba a unas piezas cruciales para el buen funcionamiento de la central”.

"Pone aún más en manifiesto el riesgo para la seguridad de la ciudadanía"

La organización añade que esta circunstancia “elimina cualquier confianza que se pudiera tener en la operación de la central y pone aún más en manifiesto el riesgo para la seguridad de la ciudadanía que supone el funcionamiento de esta central”.

“La avería más grave en una central nuclear en España desde 2007”

En relación con la clasificación del incidente, la plataforma destaca que el CSN ha situado la avería en el nivel 2 de la escala INES. A su juicio, ello la convierte en “la avería más grave en una central nuclear en España desde 2007”, cuando un incidente en la central de Ascó I provocó la liberación al exterior de partículas radiactivas y fue igualmente calificado con el mismo nivel.

“No es más que el último de una serie continua”

Para Tanquem Cofrents, este episodio “no es más que el último de una serie continua” de incidentes y demuestra que la central, que cumple este año 42 años de funcionamiento, “está vieja, deteriorada y además mal gestionada”.

Por todo ello, la plataforma reclama el cierre inmediato de la instalación valenciana y del resto de centrales nucleares. La organización fundamenta esta petición en “obvios motivos de seguridad”, así como en razones económicas, de ahorro de agua, de soberanía energética y de reducción del volumen de residuos radiactivos que deberán gestionar las generaciones futuras.