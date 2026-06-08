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Cheste despide a Lola Llorens, secretaria general del PSPV local y referente del compromiso social

El alcalde de Cheste, José Morell, la describe como "una mujer de raza, generosa y de profundas convicciones socialistas"

Lola Llorens en una imagen de archivo.

Lola Llorens en una imagen de archivo. / PSPV Cheste

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Laura Florentino

Laura Florentino

Cheste

El municipio de Cheste llora el fallecimiento de Lola Llorens, secretaria general del PSPV-PSOE de la localidad, cuya muerte ha provocado una profunda conmoción entre compañeros, amigos y vecinos que compartieron con ella años de compromiso político y social.

La agrupación socialista de Cheste comunicó la noticia a través de un emotivo mensaje en el que destacó la figura de Llorens como una mujer comprometida con la igualdad, el feminismo y la defensa de los derechos sociales.

"Hoy es un día de profunda tristeza para nuestra organización. Nos encontramos con el corazón encogido y rotos por el dolor ante el fallecimiento de nuestra secretaria general, compañera y amiga, Lola Llorens", señalaron desde el PSPV-PSOE local.

La formación destacó que Llorens fue "la encarnación viva de los valores que dan sentido a nuestras siglas" y recordó su defensa "inquebrantable del feminismo" y su "lucha incansable por los derechos sociales". Asimismo, subrayaron que su coherencia, fuerza y firmeza en las convicciones dejaron una huella imborrable en la agrupación.

"La pérdida de Lola deja un vacío inmenso en nuestra agrupación, pero también nos deja un legado imborrable. Las personas como ella nunca se marchan del todo; su memoria se queda en cada batalla que sigamos dando en las calles y en las instituciones por un mundo más justo", expresaron.

El recuerdo del alcalde José Morell

Entre las numerosas muestras de condolencia destaca la del alcalde de Cheste, José Morell, quien quiso despedirse públicamente de quien definió como compañera, amiga y una persona muy querida en la localidad.

"Hoy nos ha dejado Lola Llorens, compañera, amiga y una persona a la que muchos en Cheste hemos querido. Estamos rotos por dentro", afirmó.

Morell recordó la estrecha relación que mantuvo con Llorens durante años de trabajo conjunto y destacó especialmente su compromiso político y humano.

"Lola era una mujer de raza, una persona generosa, comprometida con la sociedad, y de profundas convicciones socialistas. Tuve la suerte de compartir muchos momentos con ella: conversaciones, proyectos, ilusiones y el compromiso común de hacer de nuestro pueblo un lugar mejor, y más aún, desde que se convirtió en la secretaria general del PSOE de Cheste", señaló.

El alcalde aseguró que su pérdida deja un importante vacío, aunque también un ejemplo de dedicación y entrega a los demás.

"Se va demasiado pronto, pero también nos deja un ejemplo de fortaleza, de compromiso, honestidad y dedicación a los demás", manifestó.

Finalmente, trasladó su apoyo a los familiares, amistades y compañeros de partido de la dirigente socialista.

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"Mi cariño inmenso y un abrazo a su familia, a sus amistades y a toda la familia socialista. Lola, qué difícil va a ser aprender a recordarte. Descansa en paz."

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