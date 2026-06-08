Chiva invierte 40.000 euros en renovar el parque y las instalaciones deportivas de La Loma

El Ayuntamiento de Chiva pone en marcha una inversión de 40.000 euros en la renovación del parque y las instalaciones deportivas del Residencial La Loma, con el objetivo de que las obras estén finalizadas y a disposición de las familias antes del inicio del periodo vacacional de los escolares. La parcela tiene una superficie total de 4.860 metros cuadrados, de la que se actúa en torno a dos terceras partes, aproximadamente 3.250 metros cuadrados, correspondientes principalmente al ámbito deportivo.

"Son peticiones directas del vecindario"

Los trabajos incluyen la sustitución de columpios y toboganes en la zona infantil, la instalación de una nueva rampa de accesibilidad, el cambio del vallado perimetral, la colocación de luminarias más eficientes, el pintado y reacondicionamiento de la cancha de fútbol sala y la mejora integral de la pista de pádel, reforzando la seguridad y el mantenimiento de unos espacios muy utilizados por los residentes de La Loma. La concejala de Urbanizaciones del Ayuntamiento de Chiva, Natalia Toro, ha señalado que “estas obras responden a peticiones directas del vecindario y permitirán que La Loma cuente con unas áreas de juego y deporte renovadas, cómodas y seguras para todas las edades”.

Mejora de los equipamientos

La intervención se ha diseñado para compatibilizar la mejora de los equipamientos con el uso cotidiano que hace el vecindario del recinto, planificando los trabajos por fases y priorizando las zonas más deterioradas. Con ello se pretende minimizar las molestias a las personas usuarias y garantizar que, una vez finalizadas las obras, el conjunto del parque y las pistas deportivas ofrezcan mejores condiciones de iluminación, accesibilidad y confort tanto para la práctica deportiva como para el juego infantil y el encuentro vecinal.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan municipal de mejora, mantenimiento e inversión en urbanizaciones y diseminados, que incluye nuevas zonas verdes, refuerzo de la iluminación y actuaciones en seguridad, con el objetivo de avanzar hacia unos servicios públicos más eficientes y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía de todo el término municipal de Chiva.